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AFAD ekiplerinden gerçeği aratmayan suda mahsur kalma tatbikatı

- AFAD'tan 40 personel ile tatbikat



(Fotoğraflı)



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma ekipleri, Sapanca Gölü'nde gerçeği aratmayan suda mahsur kalma tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği yapılan tatbikatta; Sapanca Gölü'nde iki vatandaşın kullandığı botun arıza yapması sonucu mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ekipleri harekete geçerek arama faaliyetleri başlattı. Ekipler bir vatandaş ve vatandaşa ait botu mahsur kaldığı bölgeden kurtardı. Ekiplerin, diğer suya düşen vatandaşı ise su üstünde arama-tarama faaliyetleri sonucu sağ olarak bulmasıyla tatbikat sona erdi. Tatbikata AFAD ekipleri 40 personel, 4 araç ve 2 arama kurtarma botu, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri katıldı.

Gerçeği aratmayan suda mahsur kalma tatbikatında; ekibin suda mahsur kalma ve su üstünde kaybolma olaylarına hızlı intikal ve konuşlanma, kazazedeye etkin müdahale, su üstü arama kurtarma botları, araç-gereç ve ekipmanları kullanım teknik ve kabiliyet bilgilerini tekrar edip geliştirecek eğitim-tatbikatlar ile olası afet olaylarına daha hazırlıklı durumda olmaları amaçlandı.

(BCT-İÇ)



08.08.2017 11:08:13 TSI

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