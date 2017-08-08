ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gurbetçi çiftten Efeler Belediyesine anlamlı bağış

08 Ağustos 2017 Salı, 11:07
Gurbetçi çiftten Efeler Belediyesine anlamlı bağış
Gurbetçi çiftten Efeler Belediyesine anlamlı bağış

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Belçika'nın Brüksel kentinde yaşayan hayırsever Mehmet, Seven Gönül Candan çiftinden Efeler Belediyesi'ne yedi adet akülü sandalye bağışlandı.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, belediyeye 7 akülü sandalye bağışında bulunan gurbetçiler adına Ertuğrul Koyuncu'ya teşekkür plaketi verdi.
Her yıl bu tür bağışlar yapan hayırsever çiftin bu yılki bağış adresi Efeler Belediyesi oldu. Belçika'nın Brüksel kentinde yaşayan, kentin en büyük süpermarket ve düğün salonuna sahip olan çiftin işletme müdürü Ertuğrul Koyuncu, belediyeyle irtibata geçti. Görüşmeler sonunda Mehmet, Seven Gönül çifti tarafından bağışlanan akülü sandalye Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından teslim alındı.
Engelli vatandaşlar için yapılan bağışın çok önemli olduğunu belirten Başkan Özakcan, "Gurbetçi, hayırsever çiftimize engelli vatandaşlarımız için göstermiş oldukları bu destekten dolayı Efeler Belediyemiz adına çok teşekkür ediyorum. Bu tarz duyarlı davranışlar toplumsal anlamda birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. Diliyorum ki bize de başvuran engelli kardeşlerimizi bu gördüğünüz araçları teslim ederek onların daha mutlu daha huzurlu yaşamalarına vesile oluruz" şeklinde konuştu ve hayırsever çift adına Ertuğrul Koyuncu'ya plaketi taktim etti.
Hayırsever vatandaşlar Mehmet, Seven Gönül Candan çiftinin işletmelerinin müdürü Ertuğrul Koyuncu, "Sosyal sorumluluk çalışmalarını takip etmeye devam edeceğiz. Bu hususta bize yardımcı olan Efeler Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.
(MU-MB-Y)

08.08.2017 11:08:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İncirin başkenti Aydın'da taze incir ihracat başladı
YEREL

İNCİRİN BAŞKENTİ AYDIN'DA TAZE İNCİR İHRACAT BAŞLADI
Sahil Güvenlik uçağı 57 Suriyeliyi denize açılmadan fark etti
YEREL

SAHİL GÜVENLİK UÇAĞI 57 SURİYELİYİ DENİZE AÇILMADAN FARK ETTİ
Aydın'ın ilk dijital hastanesi; Didim Devlet Hastanesi
YEREL

AYDIN'IN İLK DİJİTAL HASTANESİ; DİDİM DEVLET HASTANESİ
İhracata dair her şey cep telefonunda
YEREL

İHRACATA DAİR HER ŞEY CEP TELEFONUNDA
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın'da güvenlik birimine getirilen çocukların sayısı yüzde 5,3 azaldı
YEREL

AYDIN'DA GÜVENLİK BİRİMİNE GETİRİLEN ÇOCUKLARIN SAYISI YÜZDE 5,3 AZALDI
uma saplanan organizatör tutuklandı
YEREL

UMA SAPLANAN ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Çiftlikli Çete Kübra Efe Çeşmesi akacak suyu bekliyor
YEREL

ÇİFTLİKLİ ÇETE KÜBRA EFE ÇEŞMESİ AKACAK SUYU BEKLİYOR
Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kurulacak
YEREL

EFELER BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA EKİBİ KURULACAK
Efeler'de yasa dışı ekim yapan 2 kişi yakalandı
YEREL

EFELER'DE YASA DIŞI EKİM YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI
Turgutreis Lions Kulübünden Başkan Kocadon'a ziyaret
YEREL

TURGUTREİS LİONS KULÜBÜNDEN BAŞKAN KOCADON'A ZİYARET
Afrika sıcakları Aydın'ı kavuracak
YEREL

AFRİKA SICAKLARI AYDIN'I KAVURACAK
Kuşadası'nda 5 yıldızlı bir otelin soğuk hava deposunda kaza; 1 yaralı
YEREL

KUŞADASI'NDA 5 YILDIZLI BİR OTELİN SOĞUK HAVA DEPOSUNDA KAZA; 1 YARALI
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL

AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA
Buharkent'in ilk mesire alanı tanıtıldı
YEREL

BUHARKENT'İN İLK MESİRE ALANI TANITILDI
Başkan Ozan, fırtına mağdurlarına yardım eli uzattı
YEREL

BAŞKAN OZAN, FIRTINA MAĞDURLARINA YARDIM ELİ UZATTI
Genç doktor hayatının mimarına kavuştu
YEREL

GENÇ DOKTOR HAYATININ MİMARINA KAVUŞTU
Nazilli Belediyespor'un bayan basketçilerinde hedef şampiyonluk
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESPOR'UN BAYAN BASKETÇİLERİNDE HEDEF ŞAMPİYONLUK
Köşk Belediyesi vatandaşın yol sorunlarını çözüyor
YEREL

KÖŞK BELEDİYESİ VATANDAŞIN YOL SORUNLARINI ÇÖZÜYOR
Başkan Alıcık girişimcileri yalnız bırakmıyor
YEREL

BAŞKAN ALICIK GİRİŞİMCİLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR
Kuyucak Kurtuluş Mahallesi, selin etkisinden kurtarılıyor
YEREL

KUYUCAK KURTULUŞ MAHALLESİ, SELİN ETKİSİNDEN KURTARILIYOR
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Egeli güvercin severler Nazilli'deki mezatta buluştu
YEREL

EGELİ GÜVERCİN SEVERLER NAZİLLİ'DEKİ MEZATTA BULUŞTU
Hastanenin eski binası eğitime kazandırılacak
YEREL

HASTANENİN ESKİ BİNASI EĞİTİME KAZANDIRILACAK