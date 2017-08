YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gurbetçi çiftten Efeler Belediyesine anlamlı bağış

Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Belçika'nın Brüksel kentinde yaşayan hayırsever Mehmet, Seven Gönül Candan çiftinden Efeler Belediyesi'ne yedi adet akülü sandalye bağışlandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, belediyeye 7 akülü sandalye bağışında bulunan gurbetçiler adına Ertuğrul Koyuncu'ya teşekkür plaketi verdi.

Her yıl bu tür bağışlar yapan hayırsever çiftin bu yılki bağış adresi Efeler Belediyesi oldu. Belçika'nın Brüksel kentinde yaşayan, kentin en büyük süpermarket ve düğün salonuna sahip olan çiftin işletme müdürü Ertuğrul Koyuncu, belediyeyle irtibata geçti. Görüşmeler sonunda Mehmet, Seven Gönül çifti tarafından bağışlanan akülü sandalye Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından teslim alındı.

Engelli vatandaşlar için yapılan bağışın çok önemli olduğunu belirten Başkan Özakcan, "Gurbetçi, hayırsever çiftimize engelli vatandaşlarımız için göstermiş oldukları bu destekten dolayı Efeler Belediyemiz adına çok teşekkür ediyorum. Bu tarz duyarlı davranışlar toplumsal anlamda birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. Diliyorum ki bize de başvuran engelli kardeşlerimizi bu gördüğünüz araçları teslim ederek onların daha mutlu daha huzurlu yaşamalarına vesile oluruz" şeklinde konuştu ve hayırsever çift adına Ertuğrul Koyuncu'ya plaketi taktim etti.

Hayırsever vatandaşlar Mehmet, Seven Gönül Candan çiftinin işletmelerinin müdürü Ertuğrul Koyuncu, "Sosyal sorumluluk çalışmalarını takip etmeye devam edeceğiz. Bu hususta bize yardımcı olan Efeler Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.

