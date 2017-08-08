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Köydeki papağan ilgi odağı oldu



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Değirmendere köyündeki papağan ilgi odağı oldu.

İstanbul'da yaşayan ve yaz tatilini Şaphane ilçesi Değirmedere köyünde değerlendiren Mehmet Tok'a ait 2 yaşındaki papağan ilgi odağı oldu.

Kendimden çok papağanımı severim diyen Mehmet Tok, ''Papağanım Çakır çok hassastır. Gelen misafirlerime hoş geldin aşkım, cicim, canım diye hitap eder. Çekirdek, fındık, fıstık, elma, hatta yeşil biber yer. Her sabah ve akşam omzumda gezintiye çıkar. Köydeki çocukları görünce onlara aşkım,cicim,canım diye seslenir. Çocuklar Çakır'ı çok severler. Başka köylerden ve Şaphane merkezden papağanımı ziyarete gelirler'' diye konuştu.(YD-EFE)



08.08.2017 11:10:35 TSI

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