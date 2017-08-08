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Başkan Aşut, uyuşturucu ile mücadeleden dolayı Mersin polisini kutladı

08 Ağustos 2017 Salı, 11:09
Başkan Aşut, uyuşturucu ile mücadeleden dolayı Mersin polisini kutladı
Başkan Aşut, uyuşturucu ile mücadeleden dolayı Mersin polisini kutladı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, uyuşturucu ile mücadelede uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Mersin polisini yayınladığı bir mesaj ile kutladı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün nüfusu 1 milyondan fazla olan iller arasında yapılan performans değerlendirmesinde 148 puan alarak Türkiye birincisi olmasından dolayı kutlama mesajı yayınlanan Aşut, "Sayın Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne, kentimizde göreve başladığı günden bu yana ekibiyle birlikte uyuşturucuyla mücadeleden, kent huzurunun sağlanmasına kadar her alanda önemli başarılara imza atmıştır. Kentte huzur ve güvenliğimizin en büyük teminatı olan emniyet güçlerimizin her türlü zorluğu göze alarak yürüttükleri böylesi başarılı operasyonlar sonrasında geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin bu batağa saplanmasının önüne geçilmekte, yarınlara daha umutlu bakabilmekteyiz. Huzurumuzun ve güvenliğimizin destekçisi emniyet güçlerimizi gösterdikleri üstün performanslarından dolayı bir kez daha kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.
(KRY-Y)

08.08.2017 11:11:47 TSI
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