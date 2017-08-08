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Simav'ın 85 yıllık panayırı için yer satışı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen panayır, 8-17 Ağustos tarihleri arasında 85'inci kez yapılacak. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, panayır alanında kiralanacak stantlara ait yer satış ihalesinin, 20 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da panayır alanındaki çay bahçesinde yapılacağını ifade etti. Özkan, "Bu yıl 85'incisini düzenleyeceğimiz geleneksel Simav panayırımızdaki yer satış ihalesini peşin bedelle yapacağız. Simav ve çevre ilçelerin yoğun ilgi gösterdiği panayırımızda bu yıl sosyal ve kültürel etkinliklerle halk konserleri ve bir çok alanda sergilere yer vereceğiz. 13 Eylül günü ise, Türkiye'nin isim yapmış yağlı güreşçilerinin katıldığı turnuva düzenlenecek. Simav panayırı esnaflarımıza ve halkımıza hayırlı olsun" dedi. (MEİ-EFE)



08.08.2017 11:11:48 TSI

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