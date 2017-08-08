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Simav'da panayır alanına 200 kişilik restoran



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, panayır alanı olarak kullanılan Leylekkürü Mevkiine, 200 kişiye aynı anda hizmet verebilecek lüks restoran yapıldı. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, restoranın en önemli özelliğinin alkollü içki bulunmaması olduğunu belirtti. Özkan, " İçkisiz restoran eksikliğini gidermek amacı ve şartıyla müstecir Rıza Gök'e 3 yıllığına kiraya verdik. Panayır alanımızın içinde bulunan restoran, belirlediğimiz şartları yerine getirerek hizmet vermektedir. Denetimlerimizde, standartlara uygun hizmet sunduğunu gördük. Simavlı hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. Leylekkürü restoran işletmecisi Rıza Gök (58), 20 yıla yakın yurt dışında lokantacılık yaptığını ve modern bir restoran ile Simavlılara hizmet vermeye geldiğini ifade etti. Gök " Vatandaşlarımızın bütçesine uygun ve alkolsüz olarak hizmet vermeye başladık. Simavlıların yakından tanıdığı Adıyamanlı Basri ustaya da tezgahımızı teslim ettik" dedi. (MEİ-EFE)



08.08.2017 11:12:21 TSI

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