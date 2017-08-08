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Pazarlar'da vişne sezonu sona erdi



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Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde vişne sezonu sona erdi. İlçede 5 bin tonun üzerinde vişne rekoltesine ulaşıldığı bildirildi. Rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatların da yüksek olması vişne üreticilerini sevindirdi.

Sezonun başında 1 lira 80 kuruştan başlayan vişne fiyatları sezon ortasında 3 lira 40 kuruşa kadar yükselmesi üreticilerinin vişne sezonu sevinçli geçmesine sebep oldu.

Pazarlar İlçesinde vişne sezonu suluk vişne 1lira 80 kuruştan, şokluk vişne 2 liradan başlayıp suluk vişne 3 lira 10 kuruş, şokluk vişne 3 lira 40 kuruştan sona erdi.

Vişne üreticisi Ramazan Cantürk, "Vişnelerimizin rekoltesinin düşük olması ile birlikte vişnenin yüksek fiyatlara alıcı bulması biz vişne üreticilerini sevindirdi. Önceki yıllarda vişne bol ama fiyatlar çok düşüktü. Üretici toplama maliyetinin vişnenin değerinin üstünde olması nedeniyle sadece kendi ihtiyacı kadar topluyor, kalan vişneler toplanmadan ağaçlarda çürüyordu. Bu yıl ise ürünün az olması bizleri üzerken fiyatın iyi olması bizleri sevindirdi. Türkiye genelinde vişne rekoltesinin düşük olması ve meyve suyu fabrikalarının vişne ihtiyacının çok olması sebebiyle bu yıl vişneye talep arttı. Bu yüzden vişne fiyatları yükseldi. Bu sezon bahçesinde vişnesi olan üreticiler sezonu olumlu geçti. Sezondaki fiyatlar sebebiyle önümüzdeki sezonlara umutla bakmamıza sebep oldu" diye konuştu.(MB-EFE)



08.08.2017 11:13:04 TSI

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