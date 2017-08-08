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Beyşehir'deki kampa katılan öğrenciler tarihi mekanları gezdi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçesi'ndeki Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisinde açılan yaz dönemi kampına katılan öğrenciler, gezdikleri tarihi mekanlara hayran kaldı.

Üstünler bölgesindeki Beyşehir Gölü kenarında bulunan kampa katılan 12-13 yaş aralığındaki öğrenciler, 4 gün boyunca devam eden yaz kampında tesislerde eğitmenleri nezaretinde düzenlenen çeşitli sosyal faaliyetlere ve etkinliklere katıldı. Doğa yürüyüşleri de gerçekleştiren öğrenciler, Türk kültürünün tanıtılması kapsamında düzenlenen okçuluk ve matrak gibi sportif faaliyetler içerisinde yer aldı.

Beyşehir Belediyesi ise, yaz kampının son gününde öğrencilere tahsis ettiği otobüs vasıtasıyla ilçenin tarihi mekanlarına yönelik bir gezi düzenledi. Bu çerçevede, tarihi Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu ile tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret eden öğrenciler, yörenin tarihi değer ve potansiyeline hayran kaldıklarını dile getirdi.

(İHA-İP-Y)



08.08.2017 11:14:48 TSI

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