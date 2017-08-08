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Öğrencilere sağlık turizmi aşılandı



(Fotoğraflı)



Erdal Anak

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Kapadokya Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine kamu hastanelerinde turistin sağlığı ile sağlık turizminin önemi ve işleyişi hakkında bilgiler verildi.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde staj gören Kapadokya Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine hastanelerinde turistin sağlığı ile sağlık turizminin önemi ve işleyişi hakkında bilgiler verildi. Staj için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini tercih eden öğrenciler, 40 gün süren stajlarının kendileri için çok verimli geçtiğini dile getirdi. Öğrenciler, Hastane Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan'a teşekkür ederek stajlarını uzatmak istediklerini belirtti.



"Yüksek kalitede ve ileri teknolojiyle hizmet vermeye başladık"

Dr. Tevfik Yazan, öğrencilerin bu isteğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek istedikleri kadar hastanede staj görebileceklerini kaydetti. Yazan, "sağlıkta dönüşüm programı kapsamında kamu hastaneleri hastalara, daha yüksek kalitede ve ileri teknolojiyle hizmet vermeye başladı. Ülkemiz bulunduğu jeopolitik ve stratejik konumu nedeniyle bölgesinde her alanda lider konumda olduğu gibi sağlık alanında da lider konuma geldi. Hükumetimizin 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' kapsamı sayesinde yüksek kalitede ve ileri teknolojiyle hizmet vermeye başladık. Turistin sağlığı ve sağlık turizminin hastanemizde işleyişine önem vermekteyiz. Bizim hastane olarak prensibimiz her hastamızın en iyi sağlık hizmetini almasını sağlamaktır. Bu amaçla bütün hastalarımıza kendi evlerindeymiş gibi kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaya çalışmaktayız. Yabancı hastalarımızda bizim için ve ülkemizin tanıtımı için önemli ve değerlidir" dedi.

(EA-Y)



08.08.2017 11:15:06 TSI

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