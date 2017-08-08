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Van'da 'Kalkınma Ajansları Desteklerine Yönelik Etki Analizi' çalıştayı



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'da, Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Ajansları Gelişiyor Projesi kapsamında 'Kalkınma Ajansları Desteklerine Yönelik Etki Analizi' çalıştayı düzenlendi.

Elite World Van Hotel'de gerçekleşen çalıştaya 26 kalkınma ajansının temsilcileri, bölge kalkınma idareleri yetkilileri ve konunun uzmanları katıldı. Çalıştay öncesinde bir açıklamada bulunan DAKA İzleme ve Değerlendirme Birim Sorumlusu Mehmet Emin Çakay, gelişmişlik farklarını azaltmak ve geri kalmış bölgeleri daha iyi seviyelere getirmek amacıyla kalkınma ajanslarının var olduğunu kaydetti. Çakay, "2000 yılından 2017 yılına kadar kalkınma ajansları olarak yaklaşık 15 bin proje uygulamışız ve toplamda yarısından fazlasının hibe olduğu yaklaşık 5 milyar TL'nin üzerinde kamu kaynakları kullanmışız. Bunun yanında diğer bakanlıkların çeşitli projeleri de var. Burada binlerce veya milyonlarca proje fikrinin uygulandığını görüyoruz. Projeleri uyguladık ama ne yaptık? Nasıl bir etki oluşturdu? İyi bir planlama, iyi bir sonuç elde edildi mi? İşte bunların etki analizi dediğimiz çalıştayımız, proje fikrimizi olgunlaştıran bir arka plandı. Amacımız kalkınma ajansları arasında etki analizi konusunda bir farkındalık oluşturmak ve akabinde de etki analizi ile ilgili teknik bilgi almak, sonuç olarak da varsa bir çıktı ortaya koymak ve bunu kalkınma ajansları başta olmak üzere kamuoyu ile paylaşmaktı" dedi.

15 Ağustos itibariyle projenin kapanacağını ifade eden Çakay, çalıştayın aynı zamanda bir kapanış toplantısı olduğunu da sözlerine ekledi.

Çalıştayın gün boyu devam edeceği belirtildi.

(ATL-MSA-Y)



08.08.2017 11:15:58 TSI

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