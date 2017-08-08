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Aydın'ın ilk dijital hastanesi; Didim Devlet Hastanesi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Didim Devlet Hastanesi, ülke genelinde sadece 18 hastanede bulunan ve verilerin dijital ortamda görülmesini sağlayan sistemi bünyesinde hizmete koyarak, Aydın'da devlet hastaneleri arasında bir ilke imza attı.

Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli (HIMSS EMRAM) olarak adlandırılan sistemin hastanelerimize entegre edilmesinin amacı teknolojiyi hasta güvenliği ve sağlık bakım kalitesini yükseltecek şekilde kullanıyor.

Aydın Kamu Hastaneleri Birliği olarak Didim Devlet Hastanesi'yle başlattığımız dijital hastane çalışmaları sonunda, yerinde değerlendirme yapmak üzere hastaneyi ziyaret eden HIMSS Türkiye Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İlker Köse ve Ekibine, Genel Sekreterimiz Uzm. Dr. Selma Özcan, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, Başhekim Dr. M. Veysel Kılıç, Başhekim Yardımcısı Halil Akıl, İdari ve Mali İşler Müdürü Meral Bilir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şerife Ege, Hastane Bilgi İşlem Sorumlusu ve Genel Sekreterlik Bilgi İşlem Sorumlusunun katıldığı bir sunum yapıldı. Sunumda Didim Devlet Hastanesinin HIMSS EMRAM Seviye 6 geçiş aşamaları anlatıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda Didim Devlet Hastanesi 4 Ağustos 2017 tarihi itibari ile 3 yıl geçerli olan HIMSS 6 sertifikasını almaya hak kazandı. Bu 3 yıllık süre içerisinde Validasyon 7 çalışmaları devam edecek.

Didim Devlet Hastanesi bu sertifika ile ülkemizde birimlerinde, Milli İşletim Sistemi Pardus kullanan HIMSS Stage 6 belgesine sahip ilk hastane unvanını da aldı. HIMSS EMRAM değerlendirmesinin kapsamı dışında olsa da, milli ve açık kaynak kodlu işletim sistemi olan Pardus'un kullanımına özel bir önem verilmiş olması ve laboratuvar cihazları ile başarılı entegrasyonun sağlanabilmesi takdire değer bir çaba olarak değerlendiriliyor.

(MB-Y)



08.08.2017 11:19:37 TSI

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