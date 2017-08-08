ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Çelik, Sarıoğlan ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu

08 Ağustos 2017 Salı, 11:20
Başkan Çelik, Sarıoğlan ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu
Başkan Çelik, Sarıoğlan ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarıoğlan ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Sarıoğlan Belediyesi'nin kum havzasını ziyaret eden Başkan Çelik, kum rezervinin depolama alanına çekilmesi için araç desteği vereceklerini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarıoğlan'daki incelemelerine ilçe belediyesine ait kum havzası ile başladı. Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut ile birlikte Kızılırmak üzerindeki kum havzasını gezen Başkan Çelik, bölgedeki kumların taşınması için destek olacaklarını söyledi. İlçelerimizin ekonomisine destek olmak amacıyla faaliyetler yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Sarıoğlan Belediyesi'nin ihalesini aldığı kum ocağında neler yapabileceğimizi inceliyoruz. İlçelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin hayat standardını yükseltmek ve belediyelerin imkanlarını artırmak tek amacımız. 16 ilçemizin tamamının hayat standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Kızılırmak'taki su seviyesinin azalmasıyla rezerv alanındaki kumu depolama alanına çekmek için araç desteği istendi. Biz de neler yapabileceğimizi yerinde görmek için bölgeye geldik" dedi.
Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut da Başkan Mustafa Çelik'e ilçeye yapılan yatırım ve verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, kum havzasındaki incelemelerinin ardından Karaözür Mahallesi'ne geçerek tarihi Şahruh Köprüsü'nde incelemeler yaptı. Karaözü Mahallesi'ni de ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik, vatandaşlarla görüştü ve hatır sordu. Mahalle sakinleriyle sohbet ederek ikram ettikleri ayranı içen Başkan Çelik, Karaözü Mahalle Muhtarı Muzaffer Özdemir'den de bilgi aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarıoğlan Belediyesi'ni de ziyaret etti. Başkan Mustafa Çelik, İlçe Belediye Başkanı Yusuf Akbulut ile bir süre görüşerek hizmet ve yatırımlara ilişkin bilgiler aldı.
(SK)

08.08.2017 11:22:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AGÜ, TOEFL merkezi oldu
YEREL

AGÜ, TOEFL MERKEZİ OLDU
Çeçenistan Parkına prefabrik çok amaçlı tesis inşa ediliyor
YEREL

ÇEÇENİSTAN PARKINA PREFABRİK ÇOK AMAÇLI TESİS İNŞA EDİLİYOR
Omurga eğriliğinde erken teşhis önemli
YEREL

OMURGA EĞRİLİĞİNDE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ
Müftü Güven: &quot;Dua, kulluğumuzun özüdür&quot;
YEREL

MÜFTÜ GÜVEN: "DUA, KULLUĞUMUZUN ÖZÜDÜR"
Beytü'l Makdis Vakfı Başkanı Abd El Fettah El Awaisi:
YEREL

BEYTÜ'L MAKDİS VAKFI BAŞKANI ABD EL FETTAH EL AWAİSİ:
Kayseri Şeker Pandoğa Çiftliğine yeni düveler geldi
YEREL

KAYSERİ ŞEKER PANDOĞA ÇİFTLİĞİNE YENİ DÜVELER GELDİ
Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL

KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Melikgazi Belediyesi Ağustos ayı gündem toplantısı yapıldı
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI GÜNDEM TOPLANTISI YAPILDI
ERÜ'den 102 genç diş hekimi mezun oldu
YEREL

ERÜ'DEN 102 GENÇ DİŞ HEKİMİ MEZUN OLDU
Başkan Çolakbayrakdar: &quot;Kocasinan'da mania hattı Türkiye'ye örnek olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR: "KOCASİNAN'DA MANİA HATTI TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK"
Vali Kamçı başarılı sporcuları ödüllendirdi
YEREL

VALİ KAMÇI BAŞARILI SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ
Develi köylerinde yol çalışmaları sürüyor
YEREL

DEVELİ KÖYLERİNDE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Develi'de mezar duvarı yapım çalışmaları
YEREL

DEVELİ'DE MEZAR DUVARI YAPIM ÇALIŞMALARI
Başkan Büyükkılıç genç diş hekimlerinin mezuniyet sevincine ortak oldu
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ GENÇ DİŞ HEKİMLERİNİN MEZUNİYET SEVİNCİNE ORTAK OLDU
Kayseri Gençlerbirliği, Türkiye finalleri için İzmir'e gitti
YEREL

KAYSERİ GENÇLERBİRLİĞİ, TÜRKİYE FİNALLERİ İÇİN İZMİR'E GİTTİ
Mezarlık Duvar Yapım Çalışmaları Devam Ediyor
YEREL

MEZARLIK DUVAR YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Develi'de Köylerde Yol Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
YEREL

DEVELİ'DE KÖYLERDE YOL ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Cankurtaranlardan hayat kurtaran öneriler
YEREL

CANKURTARANLARDAN HAYAT KURTARAN ÖNERİLER
İncesu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL

İNCESU BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Ecel yolda yakaladı
YEREL

ECEL YOLDA YAKALADI
Kayseri Şekerspor 2017-2018 sezon açılışı yapıldı
YEREL

KAYSERİ ŞEKERSPOR 2017-2018 SEZON AÇILIŞI YAPILDI
LÖSEV et dağıtımı yaptı
YEREL

LÖSEV ET DAĞITIMI YAPTI
Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Toprak atandı
YEREL

DEVELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE MURAT TOPRAK ATANDI
Ülkü Ocakları Kurban Bayramı'nda yardım faaliyetlerine devam edecek
YEREL

ÜLKÜ OCAKLARI KURBAN BAYRAMI'NDA YARDIM FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK