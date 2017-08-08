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Başkan Çelik, Sarıoğlan ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu



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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarıoğlan ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Sarıoğlan Belediyesi'nin kum havzasını ziyaret eden Başkan Çelik, kum rezervinin depolama alanına çekilmesi için araç desteği vereceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarıoğlan'daki incelemelerine ilçe belediyesine ait kum havzası ile başladı. Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut ile birlikte Kızılırmak üzerindeki kum havzasını gezen Başkan Çelik, bölgedeki kumların taşınması için destek olacaklarını söyledi. İlçelerimizin ekonomisine destek olmak amacıyla faaliyetler yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Sarıoğlan Belediyesi'nin ihalesini aldığı kum ocağında neler yapabileceğimizi inceliyoruz. İlçelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin hayat standardını yükseltmek ve belediyelerin imkanlarını artırmak tek amacımız. 16 ilçemizin tamamının hayat standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Kızılırmak'taki su seviyesinin azalmasıyla rezerv alanındaki kumu depolama alanına çekmek için araç desteği istendi. Biz de neler yapabileceğimizi yerinde görmek için bölgeye geldik" dedi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut da Başkan Mustafa Çelik'e ilçeye yapılan yatırım ve verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, kum havzasındaki incelemelerinin ardından Karaözür Mahallesi'ne geçerek tarihi Şahruh Köprüsü'nde incelemeler yaptı. Karaözü Mahallesi'ni de ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik, vatandaşlarla görüştü ve hatır sordu. Mahalle sakinleriyle sohbet ederek ikram ettikleri ayranı içen Başkan Çelik, Karaözü Mahalle Muhtarı Muzaffer Özdemir'den de bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarıoğlan Belediyesi'ni de ziyaret etti. Başkan Mustafa Çelik, İlçe Belediye Başkanı Yusuf Akbulut ile bir süre görüşerek hizmet ve yatırımlara ilişkin bilgiler aldı.

(SK)



08.08.2017 11:22:54 TSI

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