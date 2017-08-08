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Başkan Sağıroğlu İkisu'da incelemelerde bulundu

08 Ağustos 2017 Salı, 11:20
Başkan Sağıroğlu İkisu'da incelemelerde bulundu
Başkan Sağıroğlu İkisu'da incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu İkisu mahallesine çıkarak betonlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Trabzon'un Yomra ilçe belediyesi asfaltlama ve betonlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu da dün ilçenin İkisu mahallesine çıkarak yapılan betonlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sağıroğlu burada yaptığı açıklamada, "Ortahisar Belediyesi ile 2017 yılı için 12 bin asfalt protokolü yaptık. 8 bin metre küp beton ihalesi gerçekleştirdik. Sezonun açılmasıyla birlikte, emekçi kardeşlerimin üstün gayretleriyle çalışmalarımıza başladık. Önceliğimiz ana arterler. Engelli, yaşlılarımız ve hastalarımızın önceliği var. Şuan asfaltlama çalışmamız Gülyurdu mahallemizde, betonlama çalışmamız ise İkisu mahallemizde devam ediyor. 25 mahallemizin tümünde çalışmamız olacak. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz biraz sabırlı olmaları. Sabrın sonu selamettir" diye konuştu.
(BK-ÖS-Y)

08.08.2017 11:22:56 TSI
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