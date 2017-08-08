YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Sağıroğlu İkisu'da incelemelerde bulundu

Başkan Sağıroğlu İkisu'da incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu İkisu mahallesine çıkarak betonlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Trabzon'un Yomra ilçe belediyesi asfaltlama ve betonlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu da dün ilçenin İkisu mahallesine çıkarak yapılan betonlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sağıroğlu burada yaptığı açıklamada, "Ortahisar Belediyesi ile 2017 yılı için 12 bin asfalt protokolü yaptık. 8 bin metre küp beton ihalesi gerçekleştirdik. Sezonun açılmasıyla birlikte, emekçi kardeşlerimin üstün gayretleriyle çalışmalarımıza başladık. Önceliğimiz ana arterler. Engelli, yaşlılarımız ve hastalarımızın önceliği var. Şuan asfaltlama çalışmamız Gülyurdu mahallemizde, betonlama çalışmamız ise İkisu mahallemizde devam ediyor. 25 mahallemizin tümünde çalışmamız olacak. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz biraz sabırlı olmaları. Sabrın sonu selamettir" diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)



08.08.2017 11:22:56 TSI

NNNN

