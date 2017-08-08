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İzmit parklarına anne bebek salıncağı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit'teki parklara, anne ve bebeklerinin birlikte oturabileceği salıncaklar konuluyor.

İzmitli anneler, ken genelinde parklara yerleştirilen salıncaklarda bebekleri ile birlikte sallanmanın keyfini çıkarıyor. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki parklara montajı yapılan anne-bebek salıncakları, ilk etapta Mutluluk, Beypınarı, Şehit Fahrettin Mutaf, Yaseminler, Ihlamurlar parkları ile Bağçeşme'deki Şehitlik Korusu'na yerleştirildi. Tüm İzmit genelindeki tüm parklara montajı yapılması beklenilen salıncakları kullanan anneler ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Öte yandan İzmit Belediyesi'nde duvar, beton ve parke yol yapım ihalesi yapıldı. Etüt Proje Müdürlüğü'ndeki Akmeşe ve diğer bölgeleri ilgilendiren ihaleye 7 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 309 bin TL olan ve yapım süresi 80 gün ihaleye katılan en yüksek teklif 298 bin 226 TL olurken, en düşük teklif ise 266 bin 870 TL oldu. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

(GY-Y)



08.08.2017 11:23:40 TSI

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