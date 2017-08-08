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Devrekli genç sporcular madalyaya doymuyor



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrekli genç sporcular madalyaya doymuyor.

Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Uluslararası Altın Safran Türkiye Açık Kyokushin Karate Şampiyonasını Türkiye takım olarak birinci olarak bitirdi. Soğuksu Merkez Spor Salonunda düzenlenen ve 18 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı şampiyonanın üçüncü gününde finale kalanlar müsabakalarını tamamladı. Buna göre, takım olarak toplam 89 madalya alan Türkiye birinciliği, 32 madalya alan İran ikinciliği, 30 madalya alan Kazakistan üçüncülüğü ve 16 madalya alan Tunus ise dördüncülüğü elde etti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinden Milli Takımı temsilen Emrullah Gülseven, Melike Şen ve Kübra Kaya katıldı. Melike Şen ikinci, Emrullah Gülseven üçüncü ve Kübra Kaya üçüncü olarak şampiyonayı tamamlarken, Melike Şen Bulgaristan da yapılacak Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek Zonguldak Wushu il Temsilcisi ve milli takım antrenörü Bekir Kaya yaptığı açıklamada "Yoğun bir maç dönemi geçirmekteyiz. Sporcularımız Kick Bokswushu Kung fu- Muay Thai- Kyokushin Karate branşların da birçok branşta katıldıkları için aslında bu müsabakaya tam hazırlayamadılar. Kyokushin yüze yumruk olmayan bir branş olduğu için ceza aldılar. Önde oldukları maçı bu yüzden verdiler, yinede çok güzel maçlar çıkaran ve başarı sağlayan sporcularımı tebrik ediyorum" dedi.

Spora ve sporcuya destek olan il müdürümüz Ahmet Karayılmaz, "Milletvekilimiz Özcan Ulupınar ve Devrek Belediyesine teşekkür ederim" dedi.

(FE-OA-Y)



08.08.2017 11:25:29 TSI

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