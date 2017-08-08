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Vali Ali Hamza Pehlivan, köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi



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BAYBURT (İHA) - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Adabaşı Köyü Muhtarı Sedat Çakır, Aslandede Köyü Muhtarı İbrahim Korkmaz, Ballıkaya Köyü Muhtarı Burhan Keleş, Bayraktar Köyü Muhtarı Nabi Akçelik, Çamlıkoz Köyü Muhtarı Ahmet Yıldız, Çayırözü Köyü Muhtarı Mustafa Akbaş, Darıca Köyü Muhtarı Enver Temel, Karşıgeçit Köyü Muhtarı Mustafa Okumuş, Taşburun Köyü Muhtarı Ali Uzun, Yazyurdu Köyü Muhtarı Erol Demirhan, Yerlice Köyü Muhtarı Yaşar Gülhan ile Yoncalı Köyü Muhtarı Mehmet Aydın katıldı.

Toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada ihtiyaçların öncelik sırasına göre belirlenmesi ve Köylerimize daha hızlı ve etkin hizmet götürülmesi amacıyla belirli aralıklarda Muhtarlarımızla toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Pehlivan, bu kapsamda çalışmaların iş mevsimi olması hasebiyle haftanın yedi günü esasına dayalı olarak sürdürüldüğünü belirtti. Vali Pehlivan Muhtarlardan gelen taleplerin yerine getirilmesi konusunda ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Devlet Su İşleri (DSİ) 225. Şube Müdürü Recep Ergen, İl Mahalli İdareler Müdür Vekili Helim Polat'da hazır bulundu.

(YY-AA-Y)



08.08.2017 11:26:01 TSI

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