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Osmanlı Devletinin kurulduğu toprakları ziyaret ettiler

08 Ağustos 2017 Salı, 11:23
Osmanlı Devletinin kurulduğu toprakları ziyaret ettiler
Osmanlı Devletinin kurulduğu toprakları ziyaret ettiler

(Fotoğraflı)

Tamer Yiğit
KÜTAHYA (İHA) - Yunus Emre Enstitüsü ile Dumlupınar Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği 23 Temmuz-20 Ağustos 2017 tarihlerinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DPÜ-TÖMER) eğitim alacak 10 farklı ülkeden gelen 20 öğrenci Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Domaniç'i ziyaret etti.
Dumlupınar Üniversitesi TÖMER'in de üç hafta boyunca öğrencilere Türkçe öğretimi vereceği Türkçe Yaz Okulu'nun, Türkiye'nin farklı illerinde eğitim veren ve Yunus Emre Enstitüsünce koordine edilen 23 üniversitenin katılımıyla düzenlendiği ve şehirlerdeki programın sonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edecek öğrencilerin sonrasında İstanbul'da yapılacak olan "Türkçe Bayramı" etkinliğiyle ülkelerine dönecekler. Öğrenciler Kütahya turunda Domaniç'in Çarşamba köyünde mezarı bulunan 'Devlet Ana 'Hayme Ana türbesini ziyaret ederek dua ettiler. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk burada öğrencilere Kayı boyunu simgeleyen Kefiyelerden hediye etti. Hayme Ana ziyaretlerinin ardından öğrenciler tarihi Mızık Çamı ve Sarıkız mesire alanlarında ziyaretlerini gerçekleştirdi. Ziyaretçilere Domaniç Belediyesi Kültür Evi sorumlusu Arkeolog Nil Bal tarafından rehberlik edildi.
Dumlupınar Üniversitesi TÖMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Adıyaman, "Bu sene sekizincisi düzenlenen Türkçe Yaz Okulu Programımız Türkiye Cumhuriyeti Yunus Emre Vakfımız tarafından organize ediliyor. Yunus Emre Vakfımız dünyanın 60 yerinde merkezleri var buralarda Türk Kültürü ve Türkçe eğitimi ile ilgili programlar yapıyor. Buralarda Türkiye'den gelen okutmanlarımız. A1 seviyesinden başlayarak D2 seviyesine kadar Türkçe öğretiyorlar. Burada başarılı olan öğrencilerimiz sadece Üniversite öğrencileri değil bir mesleğe mensup insanlarda bu kurslara katılıyorlar. Burada başarılı olanlar Türkiye'ye bir aylığına Türkçe öğrenimini ve Türk Kültürünü öğrenimi için gönderiliyor. Bu sene 23 şehirde 680 öğrenci Türkiye'de bu eğitimi alıyor. Sadece Türkçe eğitimi değil Kültürel unsurlarımızı da tanıyarak birer gönül elçisi olarak ülkelerine döndüğünde Türkiye'yi temsil edecekler. Bu 680 öğrenci 23 şehirde 1 ay boyunca eğitim alacaklar. Sabahtan öğleye kadar Türkçe eğitimi öğleden sonra ve akşamda Türk Kültürünü tanıyacaklar. 23 gün boyunca şehirlerde olduktan sonra 24. Gün Cumhurbaşkanlığında bir gün Cumhurbaşkanımızın misafir olacaklar. Sonrasında İstanbul' tanıyacaklar bir ayın sonunda da ülkelerine dönecekler" dedi.
Domaniç gezisine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, İran, Afganistan, Cezayir, Mısır, Ukrayna, Makedonya ve Arnavutluk ülkelerinden toplam 20 öğrenci katıldı.(TY-EFE)

08.08.2017 11:25:44 TSI
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