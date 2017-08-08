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Düzce İsmetpaşa Ortaokulundan TEOG rekoru

08 Ağustos 2017 Salı, 11:26
Düzce İsmetpaşa Ortaokulundan TEOG rekoru

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce İsmetpaşa Ortaokulu tarihi bir başarıya imza atarak 20 öğrencisini çeşitli liselere yerleştirmeyi başardı.
Düzce'nin en köklü okullarından olan İsmetpaşa Ortaokulu başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. 2017 TEOG yerleştirme sonuçlarına göre İsmetpaşa Ortaokulu'nda 2014 yılında 6, 2015 yılında 13, 2016 yılında 17 ve 2017 yılında ise 20 öğrenci Fen Lisesi kazandı. Bu sonuçla İsmetpaşa İlkokulu bir rekora imza atmış oldu.
Bu yıl Fen Lisesi kazanan öğrencilerin isimleri şu şeklinde; Çağla Karadeniz Ankara Fen Lisesi, Mevlana Yunus Uludağ Kabataş Lisesi, Bengü Sıla Bilgen Düzce Fen Lisesi, Çağnur Öztürk Düzce Fen Lisesi, Metin Çalışkan Düzce Fen Lisesi, İclal Şule Koç Düzce Fen Lisesi, Sude Lal Koca Düzce Fen Lisesi, Zeynep Sude Kıl Düzce Fen Lisesi,
Ahsen Çağır Düzce Fen Lisesi, Ömer Seçgin Düzce Fen Lisesi, Buket Nehir Özger Düzce Fen Lisesi, Beyza Işıldak Düzce Fen Lisesi, Yasin Gül Düzce Fen Lisesi, Ahmet Çolakoğlu Düzce Fen Lisesi, Zeynep Bilgin Düzce Fen Lisesi, Cemre Lara Danacı Düzce Fen Lisesi, Ömer Faruk Seydioğlu Düzce Fen Lisesi, Doğa Çalap Düzce Fen Lisesi, Kaan Ayyıldız Düzce Fen Lisesi ve Rümeysa Ayşe Uslu Düzce Fen Lisesi.
(AY)

08.08.2017 11:28:48 TSI
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