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Kocaeli'de büyükbaş hayvan sayısı 109 bin 32'ye ulaştı



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KOCAELİ (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli'de büyükbaş hayvan sayısı 109 bin 32'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli'de büyükbaş hayvan sayısı 2016 yılında 109 bin 32 baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı 106 bin 948 baş olarak gerçekleşirken, manda sayısı ise 2 bin 84 baş olarak gerçekleşti. Açıklanan verilere göre ildeki küçükbaş hayvan sayısı da 101 bin 5 baş oldu.

(GY-Y)



08.08.2017 11:35:12 TSI

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