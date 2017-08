YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Toroslar'da "Her Köye Bir Meydan" projesi

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin, 2014-2019 hizmet dönemi projeleri arasında yer alan 'Her Köye Bir Meydan' projesi çalışmaları Değnek Mahallesi'nde sürüyor.

Meydan düzenleme çalışmaları kapsamında taş duvar örümü ve dere ıslah çalışmalarının da yapıldığı hizmetler, mahalle sakinlerinin övgü ve takdirini kazanıyor. Değnek Mahallesi sakinlerinden sanatçı Mersinli İsmail'de Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve ekibine mahallerine sunduğu önemli hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Toroslar'daki değişim ve gelişimin il dışından gelen misafirler tarafından da fark edildiğini söyledi.

Değnek'de oluşturulan yeni meydan ile mahallelerinin daha da güzelleşeceğine inandıklarını kaydeden Mersinli İsmail, "Sanat hayatım, 45 yılı aştı. Türkiye'de gitmediğim köy ve şehir kalmadı. Ama kendi köyüm diye söylemiyorum sokaklarımız ve meydanımız düzenli, pırıl pırıl ve tertemiz oldu. Başkanımız Hamit Tuna'ya mahallemize sunduğu bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Toroslarımızın 20 sene önceki haline ve şimdiki haline baktığımızda büyük bir fark ve değişim var. Bu değişim il dışından gelen misafirlerimizin de dikkatini çekiyor ve gördüklerine inanamıyorlar. Önemli olan da başkalarının ağzından bu güzelliği duymaktır" dedi.

Diğer mahalle sakinleri de Başkan Tuna'nın mahalle ayrımı yapmaksızın tüm mahallelere eşit hizmet vermesinden dolayı oldukça memnun olduklarını kaydederek, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Güzelyayla'ya, Arslanköy'e ve bir çok mahalleye gidiyordum belediyemizin hizmetlerini görüyordum. Bizim köyümüze de geldiklerini ve hizmetlerini yaptıklarını görünce de çok mutlu oldum" ifadelerini kullandılar.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise 'Her Köye Bir Meydan' projesi ile düzenledikleri mahallelerin doğallığını kaybetmeden yeni bir siluete kavuştuğunu söyledi. Tuna, "Bu proje ile amacımız, ışıklandırma ve çevre düzenlemeleri ile görsel zenginlik kattığımız meydanlarımızda vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde evlerinden çıkmasını sağlamaktır. Değnek Mahallemize 'Her Köye Bir Meydan' projemiz kapsamında yeni bir meydan yapıyoruz. Mahallelerimizi daha güzel bir yaşam yerine dönüştürdüğümüz bu çalışmamıza katkı sunan mahalle muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. İleri ki süreçte diğer mahallerimizde de bu projemizi uygulamayı hedefliyoruz. Biz halkımıza Toroslar'da yaşamak bir ayrıcalık olacak demiştik. Bu anlamda modern bir Toroslar için yaptığımız yatırım atağımız hız kesmeden devam edecektir" diye konuştu.

