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Perli Fidanlığında 10 bin gül, 100 bin menekşe



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Perli Fidanlığını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Saraçoğlu, "Sıcak ve soğuk olmak üzere toplam 650 metrekare seralarımız bulunan fidanlığımızda, yaklaşık yıllık 10 bin adet gül 100 bin adet civarında menekşe ve papatya ile diğer çiçek türlerinden üretim yapılmaktadır. Yine bin adet fidan yetiştirilerek şehrimize dikimleri gerçekleştirilmektedir.Yıllık ortalama 10 bin adet gül dikimi, 3 bin adet fidan dikimi ve 3 bin adet çalı grubu bitkilerin dikimi yapılan fidanlığımızda mevcut yaklaşık 40 bin adet fidan ve çalı bitkilerinin bakımları yapılmaktadır" diye konuştu.

Saraçoğlu'nun fidanlık ziyaretine Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kölgeli de eşlik etti.(EFE)



08.08.2017 11:38:48 TSI

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