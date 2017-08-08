Yeni ürün fındık pazara indi
(Fotoğraflı)
Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki semt pazarında kilosu 5 TL'den satışa sunulan dış kabuğundan ayrılmamış yeni ürün fındık adeta kapışılıyor.
Fındık satıcısı Ali Baş, Sakarya'dan getirerek pazarda satışa sunduğu dış kabuğundan ayrılmamış yeni ürün fındığın ucuz olması nedeniyle kısa sürede tükendiğini söyledi.
Baş,"Kabuklu yer fıstığı bile 10 TL'den satılırken, yeni ürün kabuklu fındığı 5 TL. gibi makul bir fiyattan satmamız halkın tercih sebebi oluyor" dedi.(MA-EFE)
08.08.2017 11:39:07 TSI
NNNN