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Yeni emekli olanların maaşları talep ettiği bankalara yatırılıyor



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GAZİANTEP (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mehmet Uzun, yeni emekli olan ve ilk defa aylık ödeme alacak kişilere talep edilen banka yada PTT şubelerinden maaşlarını alabileceğini söyledi.

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, ilk kez emekli maaşı alacaklara maaşların talep edilen banka yada PTT şubelerine yatırılacağını belirterek, seçimde bulunmayanların ise maaşlarını Ziraat bankasından alabileceğini söyledi. İsteyenlerin sonradan internek aracılığıyla banka ve PTT şubesini değiştirebileceğini belirten Uzun, "İl Müdürlüğümüzce 01.08.2017 tarihinden itibaren ilk defa bağlanacak gelir/aylık ödemelerinin, vatandaşlarımızın emeklilik talepleri sırasında tercih ettikleri bankaya veya PTT şubelerine gönderildi. Sonradan banka veya PTT şube değişikliklerinin, kendileri tarafından internet ortamında değişebileceğini veya İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi halinde de banka değişikliğinin yapılabilir.

Diğer taraftan, Kurumumuz ile bankalar ve PTT arasında imzalanan Protokol gereği, 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar kapsamında Kurumumuz tarafından ilk defa bağlanacak gelir/aylıkların, 01/08/2017 tarihinden itibaren sigortalıların tercih ettiği bankalar veya PTT şubelerine, herhangi bir banka tercihinde bulunmayanların ise ilk defa bağlanan gelir/aylıklarının T.C. Ziraat Bankası şubelerine gönderildi" dedi.

(SD-Y)



08.08.2017 11:39:20 TSI

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