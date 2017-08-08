YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ADIFED'den Başkan Toprak'a plaket

ADIFED'den Başkan Toprak'a plaket



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED), Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'a yapmış olduğu hizmetlerden ve ilçeye kazandırdığı projelerden dolayı plaket verildi.

Adıyaman Dernekler Federasyonu'nun (ADIFED) düzenlemiş olduğu 'Adıyamanlı Gençler Kültürünü Tanıtıyor' programı kapsamında İstanbul'dan Adıyaman'a gelen ADIFED'e bağlı yaklaşık 40 kişiden oluşan bir grup genç, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'a yapmış olduğu hizmetlerden ve ilçeye kazandırdığı projelerden dolayı kutlayarak plaket verdi. ADIFED gençliği adına plaketi veren ADIFED Genel Sekreteri Orhan Karaman, Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'a bundan sonraki siyasi hayatında başarılar diledi. ADIFED'e bağlı gençleri ağırlamaktan çok memnun olduğunu ifade eden Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, plaketi, ekip arkadaşları ve tüm Kahta halkı adına aldığını söyledi. Başkanı Abdurrahman gençlere hitaben yapmış olduğu konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana ülkenin demokratikleşmesi için verilen mücadelede karşılaşılan zorlukları, askeri müdahaleleri, muhafazakarkesimlerin gördüğü zulmü ve 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili bazı noktalara dikkat çekti. Başkan Toprak, geçmişten sürekli dersler çıkarılması gerektiğine işaret ederek, "Geçmişini unutan milletler asla geleceğini tayini edemezler. Gençlerimizin güzel ahlak, vatan ve bayrak sevgisi ile yetiştirilmesi büyük önem taşıyor. Gençliğimizin temelini sağlam atmalıyız. Çünkü sağlam nesil yetiştirmemiz sağlam ve inançlı gençlerimizin sayesinde olacaktır. Eğer ki böyle bir nesil yetiştirmezsek inanın geleceğimiz garanti altında olmayacak. Nesil sağlam olmazsa dünyevi olarak geleceğe yönelik yatarımlar bir anlam ifade etmeyecektir.15 Temmuz işgal girişimi bunun somut örneğidir. İnançlı, maneviyatına bağlı, geçmişini unutmayan, vatan ve bayrak sevgisi ile büyüyen gençler ancak sağlam bir ülkenin temelini atabilir. Göreve geldiğimiz 2014 yılından beri ilçemizde önemli projelere imza attık. Bunlardan birkaç tanesini sizinle paylaşacak olursam, 50 milyonluk bir yatırımla hayata geçirdiğimiz içme suyu isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi projesi, derelerin ıslahı projesi, Mezbahana projesi, Ebu Sadık Mesire alanı projelerini hayata geçirdik. Alt yapı üst yapı çalışmalarımızın yanı sıra belediye 30 yakın yeni iş makineleri ve aynı şekilde 2018 yılında hayata geçireceğimiz projelerimiz hazır. İnşallah bu projelerimizi de 2018 yılı içerisinde hayata geçireceğiz. Partimize oy vermiş veya vermemiş olsun. Vatandaşlarımıza eşit şekilde hizmet götürüyoruz. Partimize tek bir oy çıkmayan mahallemize en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz" dedi.

ADIFED Genel Sekreteri Orhan Karaman ise konuşmasında, "Kardeşlik paylaşarak pekişir. Biz İstanbul'da veya Türkiye'nin 81 vilayetinde hatta ve hatta Bangladeş, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizle kardeşliğimizi pekiştirmek için bunlarla memleket sevdamızı paylaşmak istedik. Bunlarla soframızdaki ekmeğimizi paylaşmak istedik. Bunlarla Adıyaman'ı paylaşmak istedik. Onlar da sağ olsunlar bizim bu davetimize icabet ettiler geldiler. Bu ağırlama sürecinde Kahta Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Toprak'a, bu süreç hazırlanırken bizimle irtibat kuran Belediye Başkan Yardımcısı Halil Geyik'e, katılımcı arkadaşlar adına teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun var olun. İki gün yoğun bir program geçti. Umarım mutlu ve mesut buradan ayrılırsınız. Gittiğiniz yerlerde sadece burada gördüklerinizi, gerçekleriyle anlatırsanız, bu kardeşlik daha da pekişecektir inşallah" şeklinde konuştu.

(HT-SD-Y)



08.08.2017 11:40:32 TSI

NNNN

