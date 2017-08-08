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Diyarbakır iş camiasından Kocaeli çıkarması



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır iş camiası, ticari ilişkilileri geliştirmek amacıyla Kocaeli'ni ziyaret ederek, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkaı Abdülkadir Karavil, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Aziz Özkılıç ve söz konusu oda ve borsaların yönetim kurulu üyelerinden oluşan 25 kişilik heyet, Kocaeli'ni ziyaret etti. Heyet ilk olarak Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Aksoy, Diyarbakır'daki görev süresince sürdürülen dostluğun devamı anlamında ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Kocaeli ve Diyarbakır arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha üst noktaya taşınması adına ziyaretin bir başlangıç olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte yapılabilecek çalışmalara Kocaeli Valiliği olarak her türlü desteği vereceklerini belirten Vali Aksoy, "Diyarbakır'da görev yapmam nedeniyle Diyarbakır'ı kendi memleketlerimden biri olarak görüyorum. Bu anlamda Kocaeli ve Diyarbakır arasındaki gönül köprüsünü, ticari ilişkilerin daha üst noktaya ulaşması açısından her türlü iş birliğine açık ve katkı sunacağımızı özellikle belirtmek istiyorum" dedi.



"Ticaretin gelişmesi için avantaj"

DTSO Başkanı Ahmet Sayar, Diyarbakır'ın ekonomik kalkınma için en çok mesafe alması gereken sektörlerin başında imalat sanayisinin geldiğini belirterek, "Bu alanda yoğun alt yapı çalışmalarımız var. Aynı zamanda deneyime, tecrübeye ve güçlü işbirliklerine ihtiyacımız var. Kocaeli sanayide çok güçlü bir şehir. Diyarbakır genç nüfusu, tarıma dayalı sanayi potansiyeli, Ortadoğu pazarına yakın olması ve teşvik avantajları ile yatırım açısından cazip bir şehir. Diyarbakır Valimizin Kocaeli'ne, Kocaeli Valimizin Diyarbakır'a atanmış olması iki şehir arasındaki ticaretin gelişmesi için avantaj olduğunu, bu avantajla ticari ilişkilerin kurulması gerektiğini belirterek Kocaeli ziyareti ve görüşmelerin ticari işbirliğinin başlangıcı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



"Yatırımcıları bekliyoruz"

DTB Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır'da çok iyi işler başaran Vali Hüseyin Aksoy'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, "Sanayi kenti olan Kocaeli'ne atanmanız umuyoruz ki hem sizin hem de ilimiz için hayırlara vesile olacaktır. 14 Organize Sanayi Bölgesi bulunan Kocaeli kentinden yatırımcılarımızın kentimizi ziyaret ederek yatırım yapmalarını istiyoruz" ifadelerinde bulundu.



"Destek talep ettik"

Diyarbakır OSB Başkanı Abdülkadir Karavil ise, bölgeye yatırımcı çekmek amacıyla Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un desteğini talep ettiklerini belirterek, "Sanayi alanında ve yapılan ihracat oranı ile Ülkemizde gelişmiş iller arasında olan Kocaeli ilinden bölgemize yatırımcı çekmek istiyoruz. Sayın Valimiz bu kapsamda kendisinin Diyarbakır ilinin bir hemşerisi olduğunu ve gereğini yapacağını belirtmesi bizleri umutlandırmıştır" dedi.

Heyet, daha sonra, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya'yı makamında ziyaret etti.

(İHA-MP-Y)



08.08.2017 11:40:53 TSI

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