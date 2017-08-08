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Güreş Balkan Şampiyonası İznik'te yapılacak



(Fotoğraflı)



Halil Ataş

BURSA (İHA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Balkan Şampiyonası görüşmeleri için İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ı ziyaret etti.

Balkan Şampiyonasının 29 Ekim tarihinde 2 boyunca yapılacağını belirten İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Dünyanın çeşitli yerlerinde birçok güreş organizasyonları yapılıyor. Bizler hemşerilerimiz ile gelecek olan sporcuları buluşturmak istiyoruz. Bu bizim çalışmamızdı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımızdan bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise, "Göreve geldiğimiz ilk zamanlarda dünya genelinde balkan şampiyonaları bir çöküş içerisindeydi. Bizler de gerekli çalışmalarımızın ardından 3 yıldır ilimizde Balkan Şampiyonalarını organize ediyoruz. İznik bir çok medeniyete başkentlik yapmış bir ilçe. Bizler de Avrupa Güreş Birliği'ne bu teklifi götürdük. Kendilerine İznik'i anlattık. Bu yıl 29 Ekimde Balkan Şampiyonası İznik'te yapılacak" diye konuştu.

(AÇ-MŞ)



08.08.2017 11:40:56 TSI

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