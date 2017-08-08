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Matbaacılar ajanslara kartvizit yetiştiremiyor

08 Ağustos 2017 Salı, 11:40
Matbaacılar ajanslara kartvizit yetiştiremiyor
Matbaacılar ajanslara kartvizit yetiştiremiyor

(Fotoğraflı)

Murathan Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki matbaa işletmeleri, genellikle ajanslardan gelen talep doğrultusunda her ay binlerce kartvizit basıyor.
Takvim satışlarının tavan yaptığı sene sonlarını oldukça yoğun geçiren matbaa işletmeleri, yaz aylarını ise davetiye, kartvizit ve katalog basımları ile geçiriyor.
Bir matbaa işletmesinde şube müdürü olarak görev yapan Volkan Çolak, yaz aylarında işlerinin büyük bir bölümünü ajanslardan aldıklarını belirterek, piyasadaki hareketlilikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eskişehir'deki son 7-8 ayın matbaacılar açısından çok iyi geçtiğini aktaran Çolak, "Şuandaki yoğunluk bizi gerçekten memnun ediyor. Özellikle kartvizit konusunda ciddi bir talep geliyor. Sadece kartvizit bazında düşündüğümüzde ayda binlerce kartvizit basımı oluyor diyebiliriz. Bunlar genellikle ajanslardan gelen talepler doğrultusunda yapılıyor. Onun dışında kişisel olarak da bu basımlarımız oluyor" şeklinde konuştu.
Öte yandan matbaacılıkta, en çok zaman alan işin ise katalog basımı olduğunu ifade eden Volkan Çolak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Katalog basımı, uzun bir süre zarfında yapılıyor. Bizler açısından biraz uğraş isteyen bir iş. Bu basım, aslında müşterilerimizin taleplerine de bağlı olarak zorlaşıyor ve uzuyor. Müşteri basit bir şey istiyorsa 1 saatte de çıkabiliyor ancak profesyonel bir şey istendiğinde bu süreç 1 aya kadar uzayabiliyor."
(MUR-Y)

08.08.2017 11:43:10 TSI
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