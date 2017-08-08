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Kartepe'de sağlık eğitimi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü münasebetiyle Kartepe Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ortaklaşa sağlık eğitimi düzenledi.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sağlık eğitimlerine aralıksız devam ediyor. 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü münasebetiyle İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Dünya Hepatit Günü programında verilen eğitimlerde, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kadın Spor Merkezi üyelerine, Bilgi Evi öğrencilerine, Emekevler Kadın Spor Merkezi üyelerine ve Hezarfen Ahmet Çelebi Bilgi Evi öğrencileri yararlandı.

Eğitimde, hepatitin özellikleri, korunma yolları üzerinde duruldu. İlçe Sağlık Müdürlüğünün hazırlamış olduğu el broşürleri, çocuklara özel dergiler ve şapkalar katılımcılara dağıtıldı. Program sonunda öğrenciler ve üyeler birçok şey öğrendiklerini ve yaşam tarzlarında uygulayacaklarını belirterek, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e sağladığı imkânlardan dolayı teşekkür ettiler ve memnuniyetlerini belirttiler.

(GY-Y)



08.08.2017 11:43:20 TSI

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