Defterdarlıktan Başkan Ahmet Atam'a teşekkür belgesi
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Baro başkanı Ahmet Atam'a, İl Defterdarlığı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
Kütahya İl Defterdarı Ömer Faruk Önel, Gelir Müdürlüğü Vekili Vildan Alp, Çinili Vergi Dairesi Müdür Vekili Ayşe Karaca Gürakar, 30 Ağustos Vergi Dairesi Müdürü Güner Yalım, '6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılanması Kanununun 2017 Yılı Kampanyası'na Kütahya Barosunun verdiği destekten dolayı Başkanı Avukat Ahmet Atam'a teşekkür ziyaretinde bulundular.
Heyet, ziyaret sonrası Başkan Atam'a desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi. (EFE)
08.08.2017 11:46:54 TSI
NNNN