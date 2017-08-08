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Dağkadı'da 'Çemberimde Gül Oya' neşesi

08 Ağustos 2017 Salı, 11:58
Dağkadı'da 'Çemberimde Gül Oya' neşesi
Dağkadı'da 'Çemberimde Gül Oya' neşesi

(Fotoğraflı)

Orhan Bozdemir
BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu köylere tiyatro götürüyor.
Şehir Tiyatrosu sanatçıları, Karacabey'in Dağkadı Mahallesi'nde sahneye çıktı. Dağkadı sakinleri, 'Çemberimde Gül Oya' adlı oyunu keyifle izledi. Kazım Güçlü tarafından kurgulanan ve yönetilen 'Çemberimde Gül Oya', yer yer seyirciyi de içine alarak keyifli anlar yaşattı. Köy seyirlik oyunlarından Çeşme Başı, Ana Kız Atışması, Kasap ve Sınır Taşı oyunları, gündelik hayatta karşılaşılan gariplikleri hiciv yoluyla aktarıyor.
(MŞ)

08.08.2017 12:01:09 TSI
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