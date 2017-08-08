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MABESEM'den askeri okula uzanan yolculuk



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MALATYA (İHA) - Sosyal belediyecilik faaliyetlerine devem eden Malatya Büyükşehir Belediyesi eğitim ve hobi amaçlı açtığı kurslarda yüzlerce çocuğa eğitim imkanı tanıyor

Yetenek Sınavı için Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezini (MABESEM) tercih eden öğrenciler, aldıkları eğitimler ile hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Kurulduğu günden bugüne birçok konservatuara yüzlerce öğrenci gönderen MABESEM, şimdi de ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na öğrenci gönderiyor.

30 bin kişi arasında ilk 60'a girdi

3 yıldır MABESEM bünyesinde verilen Gitar Kursuna katılan Mustafa Özdemir,30 bin kişinin katıldığı Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu YetenekSınavı'na katılarak, ilk 60 kişi arasına girmeyi başardı. Azmi, kararlılığı ve yoğun çabasıyla Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na girmeyi başaran Özdemir yaşadığı süreci şöyle anlatıyor:

"Liseye başladığım zaman müziğe ilgim olduğunu anladım. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezinde müzik alanında kursların verildiğini öğrenince hobi amaçlı gelip gitar kursuna yazıldım. Popüler gitarda Yusuf Seval, klasik gitarda Mutlu Gedik ve Hüseyin Göçer müzik öğretmenlerimizden eğitim aldım. Okulda vakit bulduğum zamanlar soluğu burada alıyordum. Kurs sayesinde çok güzel şeyler öğrendim. Yetenek sınavı ile konservatuara giderim diye çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Daha sonra bir akrabam Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu YetenekSınavı ile öğrenci aldığını söyledi. Bunun üzerine müzik alanındaki çalışmalarımı daha da yoğunlaştırdım. Günde 5 saat çalışıyordum. Burada aldığım eğitimi evde de devam ettiriyordum."

MABESEM'in eğitim başarısına komisyon bile şaşırdı

Daha önce Askeri Lise aracılığıyla öğrenci alan Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulunun ilk kez bu yıl yetenek sınavı ile öğrenci aldığını belirten Özdemir, "Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Yetenek Sınavı oldukça zor. Sağlık ve spor mülakatlarını başarıyla geçtikten sonra sınava girdim. Sınavda 5 kişiden oluşan bir komisyonun karşısına çıktım. Müzikle ilgili sorular sordular, solfej okuttular, gitar çaldırdılar. Ben klasik gitar da Asturias parçasını çaldım, komisyon çok beğendi. Komisyon bu gitar eğitimini nerden aldın diye sordu. Bende Malatya Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Sanat ve Eğitim Merkezinden aldım dedim. Onlarda Malatya Büyükşehir Belediyesi bu kadar iyi eğitim veriyor mu, diye şaşkınlıklarını dile getirdiler. Bende, 'iyi eğitim veriyor ki, bugün buradayım' dedim" dedi.

(MT-SD-Y)



08.08.2017 12:03:03 TSI

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