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MHP'den Küresünniler Derneğine ziyaret

08 Ağustos 2017 Salı, 12:02
MHP'den Küresünniler Derneğine ziyaret
MHP'den Küresünniler Derneğine ziyaret

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - MHP Van İl Başkanı M. Salih Güngöralp, Küresünniler Derneğini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Beraberindeki MHP İpekyolu İlçe Başkanı Ramazan Üçbaş ile Beşyol mevkiinde bulunan Küresünniler Derneğine gelen Başkan Güngöralp, Dernek Başkanı Ferhat Atacan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. MHP için Küresünni toplumunun çok önemli bir yerinin olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Güngöralp, "Küresünni toplumunun tanıtımında çok büyük bir katkınız ve payınız var. Bu konuda sizlere teşekkür ediyorum. Ülkesine bağlı ve bayrağını seven bu toplumun yaşadığı topraklarda hak ettiği değere kavuşması için bu derneğimize büyük görev düşmektedir. Sizlerin her zaman yanındayız" dedi.
Küresünni toplumunun içinde bulunduğu sorun ve sıkıntıları dile getiren Dernek Başkanı Ferhat Atacan ise, "Üzülerek ifade edeyim ki bazı siyasiler, toplumumuzun geleceğini kendileri dizayn edebilmeleri için kirli planlar hayata geçiriyorlar. Toplumumuzu parçala, böl, yönet mantığı ile kontrol altına almaya çalışıyorlar, kısmi olarak bunu bertaraf ettik. Ailemiz içerisinde şahsi menfaat peşinde koşan bazı kişilerde bu oyunlara alet oluyorlar. Biz bu tür kirli yapılanmaları ve ortaklıkları halkımıza dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Halkımız da kendileri üzerinde oynanmak istenen oyunların farkındadır. Dernek olarak Ramazan ayı boyunca en ücra köşede bulunan maddi durumu düşük insanlarımıza dahi ulaşarak gıda yardımlarımızı dağıttık. Geçtiğimiz haziran ayına kadar devam eden eğitimlerimize yaz sezonu sebebiyle ara vermiştik. Ekim ayı itibari ile çeşitli dallardaki eğitimlerimize yeniden başlayacağız. SODES ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak amacıyla hazırladığımız bazı projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) önemsediğimiz siyasi oluşumlardan biridir. Sizlerin ziyareti bizleri onurlandırmıştır. Bu tür ziyaretleri karşılıklı olarak daha da artıracak ve tabanı topluluğumuz mensuplarından oluşturan yapınızla görüş alışverişimizi etkin hale getireceğiz" diye konuştu.
(MSA-Y)

08.08.2017 12:04:43 TSI
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