Hopka Dağı'na dev Türk Bayrağı
(Fotoğraflı)
Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Adana'nın Feke ilçesinde bulunan Hopka Dağına bölge halkı tarafından boyayla dev Türk Bayrağı yapıldı.
Feke ilçesinin Tapan bölgesinde bulunan Hopka Dağı Kaklık mevkisine gençler tarafından kırmızı beyaz boyayla dev Türk Bayrağı yapıldı.
Toplam 126 metrekarelik alana boyayla yapılan dev Türk Bayrağı'nı gören vatandaşlar ise gençleri tebrik ettiler. Hopka Dağı'ndaki engebeli alanda bayrağın boyama işlemi sırasında gençlerin birbirlerini iplerle bağladıkları kaydedildi.
(EMR-Y)
08.08.2017 12:10:12 TSI
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