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Konya'da 9 ilçede 11 mahalleye sağlıklı su



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşayan 9 ilçedeki 11 mahallede su temin ederek yerleşim yerlerini sağlıklı suya kavuşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma su temini çalışmaları kapsamında su azlığı ve sağlıksız su problemi yaşayan yerleşim yerlerinin içme ve kullanma su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kurak bir mevsim yaşanması dolayısıyla yaz aylarında artan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak, daha sağlıklı, sürdürülebilir ve kesintisiz su hizmeti vermek amacıyla Konya genelinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, son olarak 9 ilçe, 11 mahallede su temini çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.



"Su azlığı sorunu çözüme kavuştu"

Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde tamamlanan su temini çalışmalarına değinen Başkan Akyürek, "Karatay ilçemize bağlı mahallelerde su kuyuları ihtiyacı karşılamada yetersizdi. Bu yüzden Başgötüren Mahallemizde bir adet sondajla 21 litre/saniye, Yenice Mahallemizde iki adet sondajla 12 litre/saniye, Divanlar Grubunda yer alan Divanlar, Karakaya ve Göçü mahallelerimizde ise iki kuyu açılmak suretiyle 21 litre/saniye debili su temini sağlandı. Öte yandan Meram ilçemizdeki mahallelerde basınç düşüklüğü dolayısıyla su ihtiyacı istenen düzeyde sağlanamıyordu. Bu sorunu çözmek üzere 5 adet ilave kuyu açıldı. Mavi Tünel'den isale olacak suyun gelmesiyle birlikte 20 kuyu daha açılacak. Yine Meram ilçemize bağlı Çayırbağı Mahallemizdeki su azlığı sorununa da 80 metre derinliğinde 1 adet kuyu açılarak, elde edilen 40 litre/saniye debili suyla çözüm bulundu. Selçuklu ilçemize bağlı Tatköy Mahallemizdeki verim düşmesi sorunu da 158 metre derinliğinde açılan sondaj kuyusu ve buradan temin edilen 18 litre/saniye debili su ile çözüldü" dedi.

Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz, Yeniköy, Yaylabelen ve Ulupınar mahallelerinde de yılın kurak geçmesi nedeniyle debi düşüklüğü, verim kaybı ve su azlığı sorunun açılan yeni kuyularla çözüme kavuşturulduğuna işaret eden Başkan Akyürek, Akşehir'in bahsi geçen mahallelerinde toplam 67 litre/saniye debili su temin edildiğini vurguladı. Hüyük ilçesine bağlı İmrenler ve Çamlıca mahallelerinin de su azlığı sorununun çözüldüğünü ifade eden Başkan Akyürek, mahalle sınırları içerisinde münferit kuyular açıldığını ve sondaj kuyularından toplam 17 litre/saniye debili su temin edildiğini kaydetti. Başkan Akyürek, diğer su temin çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi: "KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, Çeltik merkez ile Doğanhisar Başköy, Derebucak Uğurlu, Kulu Karacadağ mahalleleri ile birlikte 11 mahallede toplam 283 litre/saniye su temini yaparak, sağlıklı, sürdürülebilir ve kesintisiz su hizmetini yerine getirdi."

(İHA-İP-Y)



08.08.2017 12:10:57 TSI

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