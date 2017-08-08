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Er Meydanlarında Döşemealtı rüzgarı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreş takımı katıldıkları organizasyonlarda aldıkları kemer ve madalyalarla isimlerini güreş tarihine yazdırıyor.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, tarafından kurulan Güreş takım 4 günde katıldığı 3 organizasyondan da birinciliklerle döndü. 3 Ağustos'ta yapılan Samsun Ladik Belediyesi Yağlı Pehlivan güreşlerinde tüm rakiplerini geride bırakan Orhan Okulu altın kemeri kazandı. 5 Ağustos'ta Balıkesir Gönen Sebepli Hüseyin Pehlivan Yağlı Pehlivan güreşlerinde ise kürsüyü Döşemealtı Belediyesi Başpehlivanları doldurdu. Birinciliği İsmail Koç alırken üçüncülüğü Ali Altun ve Orhan Okulu kazandı.



İki farklı şehirde kürsüye çıktılar

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreş takımı 6 Ağustos tarihinde de iki farklı şehirde Döşemealtı Belediyesi adına güreşti. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılan Orhan Okulu, çeyrek finalde Ali Gürbüz'ü yarı finalde ise İsmail Balaban'ı yenerek Kırkpınar finalinin rövanşını aldı. Okulu Feslikan güreşlerinde ikinci olurken, Döşemealtı Belediyesi Başpehlivanı İsmail Koç Zonguldak Kozlu'da kemer için mücadele etti. İsmail Koç Zonguldak'ta ikinci olarak Antalya'ya döndü. Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün alt boylarda güreşen sporcuları da hafta sonu ilçeye madalyalarla döndü. Mustafa Kara yönetiminde, cumartesi günü Isparta Belediyesi İhtisas Kulübü Araştırma ve Geliştirme Derneği Yağlı Pehlivan güreşlerine katılan alt boylardaki güreşçiler Minik 2 boyda Mustafa Naz ile birincilik, Ahmet Laçin ile üçüncülük, Teşvik 1 boyda Ali Güleç birincilik, Tozkoparan 1 boyda Musa Can Güleç üçüncülük, Ayak boyda Adem Ayseli birincilik madalyasını kazandı. Pazar günü yapılan Konyaaltı Belediyesi Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşlerinde ise Minik 2 boyda Hüseyin Coşkun birincilik, İsmet Can Kızıltaş ikincilik, Mustafa Naz üçüncülük, Teşvik 1 boyda Ali Güleç birincilik, Tozkoparan boyda Murtaza Kalkan üçüncülük, Ayak boyda Adem Ayseli birincilik alarak 2 günde 6 birincilik, 4 üçüncülük, 1 ikincilik toplam 11 madalya kazandılar.

(SÇ-SÇ-Y)



08.08.2017 12:11:17 TSI

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