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61 yıldır tencere, tava, çaydanlık tamir ediyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Can Aksu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da 77 yaşındaki Ahmet Özsümen, 61 yıldan beri tencere, tava ve çaydanlık tamiri yapıyor.

61 yıldan beri Kapanaltındaki aynı dükkanda hizmet veren ve mesleğe 16 yaşında tenekecilik ile başlayan Ahmet Özsümen, evlerdeki paslanmış, dibi kireç tutmuş, yamulmuş, kırılmış tencere, tava ve çaydanlıklara deyim yerindeyse hayat veriyor.

"Meslek hayatımda kapıma geleni daha hiç geri çevirmedim" diyen Özsümen, şimdilerde esnaflar arasında eski muhabbetin kalmadığını, bunun başlıca nedeninin kendi yaşıtlarının bu işlerini bıraktığını, genç esnaflarla da eski ve yeni kuşak sorunundan dolayı iletişim kurmanın zorlaştığını söyledi.

Özsümen,"Eski emsallerimizden kimse kalmadı. Yaşıtınla şaka yaparsan o şakayı götürürsün, ama kendinden küçük ile şaka yaparsan o şakayı götüremezsin" dedi.

İlerlemiş yaşına rağmen 61 yıldır aynı dükkanda hayat mücadele veren Ahmet Özsümen "Dükkanımı siftahsız kapattığım zamanlar da oldu, bir haftalık kazancı bir günde kazandığım zamanlarda, çevre belde ve ilçelerde namım duyulmuş ki! müşteri beni arayıp buluyor. Sanatının ehli olursan iş sıkıntısı olmuyor "diye konuştu.(EFE)



08.08.2017 12:15:08 TSI

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