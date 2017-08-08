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Bosna Hersek'ten Çanakkale'ye dostluk ziyareti



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Murat Yüksel

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'den 31 gencin Bosna Hersek kültür turu çerçevesinde temas kurduğu, Ramazan ayında da Gestaş tarafından iftar verilen Ahmici Köyü'nden 11 Boşnak öğrenci, Gestaş'ın davetlisi olarak Çanakkale'ye geldi. GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, "Bosnalı gençler de bizim geleceğimiz" diyerek iki ülke arasındaki kuvvetli bağlara dikkat çekti.

Çanakkale Boğaz hattında ve adalara ulaşım hizmeti sağlayan GESTAŞ'ın 'Çanakkale'nin gençleri Dünyaya açılıyor' projesinin ilki kapsamında yapılan Bosna Hersek kültür turunda ziyaret edilen Ahmici Köyü'nden 11 Boşnak öğrenci, GESTAŞ'ın misafiri olarak Çanakkale'ye geldi. Genel Müdür Volkan Uslu'nun da katıldığı Boğaz Turu gemisindeki kahvaltıyla güne başlayan Boşnak misafirler, hem Boğaz'ın keyfini çıkardı hem de Şehitler Abidesi'ni denizden görme şansı buldu. Boşnak misafirleri tur gemisinde ağırlayan GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, kendilerini Çanakkale'de misafir etmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi. Uslu, "Bosna'dan çok değerli kıymetli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ahmici Köyü'nden dostlarımız kardeşlerimiz hem öğrenciler hem aileleri, öğretmenleri o köyün imamı davetlimiz olarak Çanakkale'ye geldiler. Hep birlikte Çanakkale Şehitler Abidesinin altında gezi gemimizde kahvaltı ettik. Boşnak kardeşlerimiz bizi Bosna'ya gittiğimizde çok güzel ağırlamışlardı. Dostluk köprüleri kurmak için onları bizde Türkiye'ye davet ettik. 4-5 gün bayunca Çanakkale'de ağırlayacağız. Ortak kültürümüz ortak mirasımız olan dostlarımızla soydaşlarımızla bir araya gelmekten ortak birlikte faaliyetlerde bulunmaktan son derece mutluyuz" diye konuştu.

Çanakkale daveti için GESTAŞ'a teşekkür eden kafileye rehberlik yapan Salih Dizdareviç, Türkiye ve Bosna Hersek'i iki kardeş ülke olduğunu belirtti.

Bosna Hersek'ten Çanakkale'ye gelen kafilede yer alan, Sarajevo'daki Yaşam Tüneli Müzesi'nin sorumlusu olan ve aynı zamanda imamlık yapan Harun Hodzic, Çanakkale daveti için Gestaş'a teşekkür etti.

Boğaz turu gemisindeki kahvaltının ardından rehber eşliğinde şehitlikleri gezen Boşnak öğrenciler, şehitlikleri hem denizden hem de karadan görme şansı buldu.

Boşnak öğrenciler, Çanakkale gezisinin ikinci gününe GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu'yu makamında ziyaret ederek başladı. 116 kişinin hayatını kaybettiği Ahmici Köyü'nde imam olarak görev yapan Mahir Husic, Ramazan ayında GESTAŞ'ın Ahmici Köyü halkına verdiği iftarı hatırlattı ve "Köyümüzde verdiğiniz iftar için sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler Türkiye'yi büyük ağabey gibi görüyoruz. Ağabeyimizin gölgesini bizim üstümüzde hissettiğimizde kendimizi korunmuş hissediyoruz. Bunun için de Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Bosna Hersek vatandaşlarının kardeşten öte, aile gibi olduğunu kaydeden Volkan Uslu, "Özellikle Bosna Hersek'in Travnik şehri, Osmanlı'da şehzadelerin, Osmanlı Devleti'ni yöneten kişilerin yetiştiği yer. Geçmişte de çok ortak yönümüz var, şimdi de ilişkilerimiz kuvvetli, gelecekte de böyle olacak. Çanakkaleli gençlerimize de, Boşnak gençlerimize de çok önem veriyoruz. Onlar bizim gözümüzün aydınlığı. Bunun farkındayız. Onlar bizim geleceğimiz. Bu doğrultuda gerçekten hem eğitimlerini iyi tamamlamaları, milli şuura sahip olmaları, İslam kardeşliğini hissetmeleri ve gerçekten tüm Müslüman coğrafyasında tek millet gibi davranmaları çok önemli. Rabbim yollarını açık etsin. Biz sizleri burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Şeref verdiniz. İnşallah Çanakkale'nin de hem kültürel değerlerini, hem turistik değerlerini, hem de geçmişte yaşanan savaşı iyi hissedersiniz" dedi.

Çanakkale'yi karış karış gezecekler

5 gün süreyle GESTAŞ'ın misafiri olacak Boşnak öğrenciler, Çanakkale'deki ikinci günlerinde Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Boşnak ziyaretçiler, Çanakkale'de bulundukları süre zarfında Truva, Kazdağları, Çan ilçesi, Bayramiç Mehmet Akif Ersoy'un evi, Behramkale Köyü, Boşnak köyü olan Çataldere Köyü gibi yerleri gezecek.

(GD)



08.08.2017 12:19:36 TSI

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