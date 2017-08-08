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Kızılay'dan kurban bağışı kampanyası



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Türk Kızılayı Van Şubesi tarafından "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" kampanyası başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Van Şube Başkanı Yalçın Özdemir, kampanyanın Türkiye geneli başlatıldığını belirterek, yurt içi kurban bağışı bedelinin 735, yurt dışında ise 500 lira olarak belirlediklerini söyledi. Kızılayın geleneksel hale gelen vekaletle kurban kesim kampanyasının bu yıl da devam ettiğini belirten Özdemir, "Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini de yüz binlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı içinde değil, yıl boyu ete kavuşacak. Bu kapsamda vatandaşlarımızın kurban vekaletlerini ve bağışlarını bekliyoruz" dedi.

Başkan Özdemir, ayrıca kurban etlerini Bosna Hersek, Bulgaristan, Senegal, Çad, Etiyopya, Pakistan, Bangladeş, Kırgızistan, Tataristan, Filistin ve Irak gibi 30'dan fazla ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını ifade etti.

(MD-MSA-Y)



08.08.2017 12:19:47 TSI

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