ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kızılay'dan kurban bağışı kampanyası

08 Ağustos 2017 Salı, 12:18
Kızılay'dan kurban bağışı kampanyası
Kızılay'dan kurban bağışı kampanyası

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Türk Kızılayı Van Şubesi tarafından "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" kampanyası başlatıldı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Van Şube Başkanı Yalçın Özdemir, kampanyanın Türkiye geneli başlatıldığını belirterek, yurt içi kurban bağışı bedelinin 735, yurt dışında ise 500 lira olarak belirlediklerini söyledi. Kızılayın geleneksel hale gelen vekaletle kurban kesim kampanyasının bu yıl da devam ettiğini belirten Özdemir, "Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini de yüz binlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı içinde değil, yıl boyu ete kavuşacak. Bu kapsamda vatandaşlarımızın kurban vekaletlerini ve bağışlarını bekliyoruz" dedi.
Başkan Özdemir, ayrıca kurban etlerini Bosna Hersek, Bulgaristan, Senegal, Çad, Etiyopya, Pakistan, Bangladeş, Kırgızistan, Tataristan, Filistin ve Irak gibi 30'dan fazla ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını ifade etti.
(MD-MSA-Y)

08.08.2017 12:19:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MHP'den Küresünniler Derneğine ziyaret
YEREL

MHP'DEN KÜRESÜNNİLER DERNEĞİNE ZİYARET
Van'da 'Kalkınma Ajansları Desteklerine Yönelik Etki Analizi' çalıştayı
YEREL

VAN'DA 'KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİNE YÖNELİK ETKİ ANALİZİ' ÇALIŞTAYI
İpekyolu Belediyesinden 'e-devlet' hizmeti
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN 'E-DEVLET' HİZMETİ
Van Bediüzzaman mevlidine hazır
YEREL

VAN BEDİÜZZAMAN MEVLİDİNE HAZIR
Sağlık Bakanlığından Van'a 5 ambulans
YEREL

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN VAN'A 5 AMBULANS
Van'da 89 kilo eroin ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 89 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Van'da parçalı ay tutulması
YEREL

VAN'DA PARÇALI AY TUTULMASI
Seyir halindeki tırın dorsesi yandı
YEREL

SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ YANDI
Kayyum Akgül, personelinin nikâhını kıydı
YEREL

KAYYUM AKGÜL, PERSONELİNİN NİKÂHINI KIYDI
Van Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Saray'da sağlık taraması
YEREL

SARAY'DA SAĞLIK TARAMASI
Büyükşehir ve YYÜ'den depreme karşı güç birliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR VE YYÜ'DEN DEPREME KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ
Van Yemekleri Grubundan Vali Zorluoğlu'na teşekkür
YEREL

VAN YEMEKLERİ GRUBUNDAN VALİ ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Gürpınar'da sulama kanalları onarılıyor
YEREL

GÜRPINAR'DA SULAMA KANALLARI ONARILIYOR
Van'da trafik kazası, 5 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI, 5 YARALI