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Altınordu'da çöpler yer altına

- Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş:

- "Yeraltı konteynerleri ile kötü koku ve pisliği ortadan kaldıracağız"



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi, çöpün sebebiyet verdiği kötü koku ve pisliği ortadan kaldırmayı sağlayan ve daha ekonomik olan yer altı çöp konteyner sistemini hayata geçiriyor.

Altınordu Belediyesi yaptığı örnek projeler ile toplum tarafından takdir toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda yaptığı çalışmalarla modern bir Altınordu inşa etmeye özen gösteren Altınordu Belediyesi aynı zamanda halk sağlına da önem veren çalışmalara imza atıyor. Temiz ve modern bir çevre parolası ile çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi halk sağlığını korumak, çevreyi temiz tutmak, pis koku ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla çöp konteynerlerinin yer altına alınması için çalışmalarına başladı.



5 bölgede 120 yer altı konteyneri kurulacak

Trafik yoğunluğunu azaltacak, amortisman ve mazot giderlerinde tasarruf sağlayacak olan proje kapsamında Altınordu genelinde 5 bölgede 120 adet çöp konteyneri yerleştirilecek. Yeraltı çöp konteynerleri aynı zamanda çöp atmak isteyen engellilere de büyük kolaylık sağlayacak. Kurulan sistem ile 5 adet yer üstü çöp konteynerinin yaptığı işlemi tek bir yeraltı konteyneri yapabilecek ve bu durum ekonomik olarak tasarruf sağlayacak.

Altınordu genelinde devam eden ve bu kapsamda Eskipazar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında kurulumu yapılan yeraltı çöp konteyner alanında incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yeraltı çöp konteyneri sistemi ile hem ekonomik tasarruf sağlanacağını hem de çevrenin temiz kalacağını söyledi. 1 adet yer altı çöp konteynerinin 5 adet yer üstü çöp konteyneri ile aynı işlemi yapacağını ve bu durumun çevrenin temiz tutulmasına büyük katkı sağlayacağını aktaran Başkan Tekintaş, "Yer altı çöp konteynerlerini Altınordu'da yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomik anlamda katkı sağlayacak olan ve çöplerin geri dönüşümüne yardımcı olacak uygulama ile çevreye daha az zarar veren bir sistemi hayata geçirmiş olacağız. Konteynerlerin yer altında alınması ile çöplerin gözükmesi, çevreye kötü koku yayması ve bunlara bağlı oluşabilecek olan kirlilikleri ortadan kaldırmış olacağız. Altınordu'nun birçok bölgesinde yer altı konteynerlerinin kurulması ile mevcut yer üstü konteynerleri kaldırılacak ve buralarda yalnızca bu sistemi kullanan araçlar dolaşmış olacak. Bir adet yer altı konteyneri mevcut durumdaki 5 adet konteynerin yaptığı işlemi yapmış olacak. Bu sayede çevre kirliliğinin ve sokak hayvanlarının çöpleri dağıtmasının önüne geçeceğiz. Aynı zamanda yeraltı çöp konteyner sistemiyle ekonomik anlamda da tasarruf sağlamış olacağız" dedi.

(MAK-SLH-Y)



08.08.2017 12:20:06 TSI

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