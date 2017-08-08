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Başkan Karaosmanoğlu, ziyaretçilerini ağırladı



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, esnaf, mahalle sakinlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini makamında ağırlamayı sürdürüyor.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Barbaros Mahallesi Muhtarı Nurettin Yılmaz ve mahalle esnaflarının yanı sıra Yeşilova Ebubekir Sıddık Camii Derneği Başkanı Ekrem Okumuş ile yönetimi makamında konuk etti. Kocaeli'nin gelişmesinde ve kalkınmasında vatandaşların önerilerini ve taleplerini dikkate alma noktasında hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Karaosmanoğlu, "Kocaeli'ye hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. İnsanımızın mutluluğu, bizler için paha biçilmez bir ödüldür" dedi.

Başiskele Barbaros Mahallesi Muhtarı Nurettin Yılmaz ve mahalle esnaflarıyla olan buluşmasında ilçe de yapılan alt yapı çalışmalarının geleceğe vurulan birer mühür olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "Ekiplerimiz en kısa sürede çalışmaları bitirdikten sonra ilçe belediyemizle hızlı bir şekilde üst yapının tamamlanması için çalışacağız. İnsanımızın daha kaliteli yaşam sürmesi için alt yapı projelerinin hayata geçmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın çalışmalara gösterdiği anlayış ve destek için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Güney Otoyolu konusundan görüşlerini de ifade eden Karaosmanoğlu, "Bölgemiz için en güzel güzergahın projelendirileceğine inanıyorum. Arkadaşlarımız Karayolları Genel Müdürlüğü ile sıkı bir iletişim içerisindeler" şeklinde konuştu.

Yeşilova Ebubekir Sıddık Camii Derneği Başkanı Ekrem Okumuş ve yönetimiyle olan görüşmesinde de, gençler üzerine yapılan faydalı her işe destek olduklarını vurgulayan Karaosmanoğlu, "Mahallerimizdeki her vatandaşımız, sokağında çocuklarımızdan sorumludur. Bizler bir bütünün parçalarıyız. İnanıyorum ki bu anlayışla geleceğimize sahip çıkabiliriz. Üretken ve çalışkan bir toplumun temeli bu yavrularımızın iyi yetişmesiyle olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Görüşmeler karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.

(GY-Y)



08.08.2017 12:24:50 TSI

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