ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Karaosmanoğlu, ziyaretçilerini ağırladı

08 Ağustos 2017 Salı, 12:22
Başkan Karaosmanoğlu, ziyaretçilerini ağırladı
Başkan Karaosmanoğlu, ziyaretçilerini ağırladı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, esnaf, mahalle sakinlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini makamında ağırlamayı sürdürüyor.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Barbaros Mahallesi Muhtarı Nurettin Yılmaz ve mahalle esnaflarının yanı sıra Yeşilova Ebubekir Sıddık Camii Derneği Başkanı Ekrem Okumuş ile yönetimi makamında konuk etti. Kocaeli'nin gelişmesinde ve kalkınmasında vatandaşların önerilerini ve taleplerini dikkate alma noktasında hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Karaosmanoğlu, "Kocaeli'ye hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. İnsanımızın mutluluğu, bizler için paha biçilmez bir ödüldür" dedi.
Başiskele Barbaros Mahallesi Muhtarı Nurettin Yılmaz ve mahalle esnaflarıyla olan buluşmasında ilçe de yapılan alt yapı çalışmalarının geleceğe vurulan birer mühür olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "Ekiplerimiz en kısa sürede çalışmaları bitirdikten sonra ilçe belediyemizle hızlı bir şekilde üst yapının tamamlanması için çalışacağız. İnsanımızın daha kaliteli yaşam sürmesi için alt yapı projelerinin hayata geçmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın çalışmalara gösterdiği anlayış ve destek için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Güney Otoyolu konusundan görüşlerini de ifade eden Karaosmanoğlu, "Bölgemiz için en güzel güzergahın projelendirileceğine inanıyorum. Arkadaşlarımız Karayolları Genel Müdürlüğü ile sıkı bir iletişim içerisindeler" şeklinde konuştu.
Yeşilova Ebubekir Sıddık Camii Derneği Başkanı Ekrem Okumuş ve yönetimiyle olan görüşmesinde de, gençler üzerine yapılan faydalı her işe destek olduklarını vurgulayan Karaosmanoğlu, "Mahallerimizdeki her vatandaşımız, sokağında çocuklarımızdan sorumludur. Bizler bir bütünün parçalarıyız. İnanıyorum ki bu anlayışla geleceğimize sahip çıkabiliriz. Üretken ve çalışkan bir toplumun temeli bu yavrularımızın iyi yetişmesiyle olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.
Görüşmeler karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.
(GY-Y)

08.08.2017 12:24:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Plaj Futbol Ligi Kocaeli şampiyonu belli oldu
YEREL

PLAJ FUTBOL LİGİ KOCAELİ ŞAMPİYONU BELLİ OLDU
Başkan Köşker, esnaf turuyla güne başlıyor
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER, ESNAF TURUYLA GÜNE BAŞLIYOR
Körfez'de kurumlara destek sürüyor
YEREL

KÖRFEZ'DE KURUMLARA DESTEK SÜRÜYOR
Büyükşehir Kağıtspor Karate'den Milli Takıma 6 sporcu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR KARATE'DEN MİLLİ TAKIMA 6 SPORCU
Körfez'de boş araziler temizlendi
YEREL

KÖRFEZ'DE BOŞ ARAZİLER TEMİZLENDİ
Kartepe'de sağlık eğitimi
YEREL

KARTEPE'DE SAĞLIK EĞİTİMİ
Kocaeli'de büyükbaş hayvan sayısı 109 bin 32'ye ulaştı
YEREL

KOCAELİ'DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 109 BİN 32'YE ULAŞTI
İzmit parklarına anne bebek salıncağı
YEREL

İZMİT PARKLARINA ANNE BEBEK SALINCAĞI
Kartepe'de off road şenliği
YEREL

KARTEPE'DE OFF ROAD ŞENLİĞİ
Başkan Üzülmez Avluburun'a misafir oldu
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ AVLUBURUN'A MİSAFİR OLDU
İzmit sokaklarında asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL

İZMİT SOKAKLARINDA ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kartepeli kadınlar ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

KARTEPELİ KADINLAR ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bolulular Darıca'da sahne aldı
YEREL

BOLULULAR DARICA'DA SAHNE ALDI
Başkan Karaosmaoğlu il başkanlarını ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMAOĞLU İL BAŞKANLARINI AĞIRLADI
Gebze sokaklarında bakım çalışmaları sürüyor
YEREL

GEBZE SOKAKLARINDA BAKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kağıt Sanatları Akademisi başladı
YEREL

KAĞIT SANATLARI AKADEMİSİ BAŞLADI
Fuarda Karadeniz rüzgarları esecek
YEREL

FUARDA KARADENİZ RÜZGARLARI ESECEK
Diyarbakır heyeti Kocaeli'de incelemelerde bulundu
YEREL

DİYARBAKIR HEYETİ KOCAELİ'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Kartepe'ye gezmeye gelen Iraklı ailenin çantası çalındı
YEREL

KARTEPE'YE GEZMEYE GELEN IRAKLI AİLENİN ÇANTASI ÇALINDI
Darıca'da Batmanlılar sahne aldı
YEREL

DARICA'DA BATMANLILAR SAHNE ALDI
Büyükşehir'den çiftçiye tohum desteği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇİFTÇİYE TOHUM DESTEĞİ
Körfez Kent Mezarlığı'na yeni hizmet binası inşa ediliyor
YEREL

KÖRFEZ KENT MEZARLIĞI'NA YENİ HİZMET BİNASI İNŞA EDİLİYOR
Başkan Doğan Travnik'i gezdi
YEREL

BAŞKAN DOĞAN TRAVNİK'İ GEZDİ
Kışladüzü Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarında sona gelindi
YEREL

KIŞLADÜZÜ MAHALLESİ'NDEKİ ASFALT ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ