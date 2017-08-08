YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muş'ta uyuşturucu operasyonu

Muş'ta uyuşturucu operasyonu



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta yapılan çeşitli operasyonlarda 132 kök Hint keneviri ve 9 gram esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde satan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, Eski Tekel Depoları arkasında bulunan boş alanda suça sürüklenen 2 şahıstan toplam 3 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş ve şahıslar hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak' suçundan işlem yapılmıştır. Malazgirt ilçesinde suça sürüklenen bir şahıstan 6,05 gram esrar maddesi ele geçirilmiş ve şahıs hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarı Madde satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan işlem yapılmıştır. Şahıs işlemlerinin ardından savcılıktan serbest kalmıştır. Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmalarda 2 ikametin bahçesinde Hint keneviri ekimi yapıldığı tespit edilmiş ve ekiplerce ikametlerin bahçesinde yapılan aramada, 132 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Şüpheli 3 kişi yakalanarak gözaltına alınmış ve şahıslardan biri ifadesinin ardından serbest kalırken, diğer 2 şahıs hakkında 2313 sayılı 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi' suçundan işlem yapılmıştır. Ayrıca, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

(NA-MSA-Y)



08.08.2017 12:24:50 TSI

NNNN

