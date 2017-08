YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ÇEDAŞ'tan Yerköy'e aydınlatma yatırımı

YOZGAT (İHA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) 'Her Sokak Aydınlık Faz 2' projesi çerçevesinde Yozgat'ın Yerköy ilçesini de yatırımları ile aydınlattı. ÇEDAŞ, Yozgat-Kırıkkale karayolu ve Yerköy Atatürk Bulvarı'ndaki toplam 65 aydınlatma direğinin montajını da tamamladı.

Elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta bu yıl 100 milyon liranın üzerinde yatırım yapmayı hedefleyen ÇEDAŞ yüksek müşteri memnuniyeti için aydınlatma yatırımlarına da öncelik veriyor. Geçtiğimiz yıllarda 'Her Sokak Aydınlık' projesini başlatan ÇEDAŞ, projenin ikinci fazında ise aydınlatma armatürleri, trafo, pano yenileme çalışmaları ile dağıtım merkezlerinin bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. ÇEDAŞ, 'Her Sokak Aydınlık' projesinin ikinci fazı kapsamında Yozgat-Kırıkkale karayolu ve Yerköy Atatürk Bulvarı'nda ekonomik ömrünü tamamlamış 44 adet aydınlatma direğinin demontaj işlemelerini tamamlayarak Yozgatlıların hizmetine sundu.

Trafik güvenliği başta olmak üzere müşterilerine daha kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlayan ÇEDAŞ, Yozgat-Kırıkkale karayolunda 33 yeni aydınlatma direği montajı, 1.3 kilometre aydınlatma şebekesi, Yerköy Atatürk Bulvarı'nda 32 yeni aydınlatma direği montajı ve 1.2 kilometre aydınlatma şebekesi yatırımı yaptı. Maliyeti yaklaşık 350 bin TL olan iki ayrı proje için toplam 65 aydınlatma direği montajı yapılarak 2.5 kilometre aydınlatma şebekesi yenilenmiş oldu.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, müşterilerinden gelen talep ve yapılan saha çalışmaları sonrasında, armatür yenileme ihtiyacı olan noktaların belirlendiğini dile getirerek,"2011-2015 yılları arasında 'Her Sokak Aydınlık' sloganı ile başlattığımız projenin ikinci fazını da devreye aldık. 2016-2020 yıllarını kapsayan dönemde bölgemizde toplam 120 bin armatürü yenileyeceğiz. Hedefimiz 2017 yılı içinde 50 bin armatürü değiştirmek. Bunun için ayırdığımız yatırım tutarı da 7 milyon 500 bin TL'yi buluyor. Yozgat'a bağlı Yerköy ilçesinde yaptığımız yatırımlar da bu yönde attığımız önemli adımlardan biri oldu" dedi.

ÇEDAŞ, Her Sokak Aydınlık Faz 2 Projesi çerçevesinde bugüne kadar Sivas'ta 4 bin, Tokat'ta 3 bin 200, Yozgat'ta ise 2 bin 800 olmak üzere toplam 10 bin armatür değişimi yaptı. Yine Sivas'ta 12 bin 178, Tokat'ta 11 bin 261, Yozgat'ta ise 10 bin 83 olmak üzere toplam 33 bin 522 armatürün bakımının gerçekleştirildi.

