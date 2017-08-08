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Körfez'de boş araziler temizlendi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, ilçedeki boş arsaları önce temizledi ardından üzerine sarı kum dökerek görüntü kirliliğinin önüne geçti.

Körfez Belediyesi ekipleri, ilk olarak Mimar Sinan Mahallesi ve Güney Mahallesi'nde başlattığı çalışma ile boş arazilerin temizliğini gerçekleştirmiş, görsel kirliliğin de önüne geçmişti. Vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar ile kötü görünüme sahip alanlar iş makineleri yardımıyla düzleştirilirken, üzerine sarı kum dökülerek tekrar çalılarla kaplanması engelleniyor.

Mahalle aralarındaki boş arsa temizlikleri dışında bazı vatandaşlar tarafından boş arsalara bırakılan atık malzemelerde toplandı. Özellikle Hereke'deki viyadük altına atılan eşyalar, belediye ekipleri tarafından toplandı. Toplanan atıklar daha sonra imha edilmek üzere İZAYDAŞ'a kamyonlarla birlikte gönderildi. Körfez Belediyesi yetkilileri, "Körfez'de görsel kirliliğin önüne geçmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle aralarındaki çalışmalarımız, vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ekipler, son yağmurlar sonrasında içleri dolan mazgallarda temizlik çalışması yaparak kırılan ve arızalı olan mazgalları da yenileriyle değiştirdi.

(GY-Y)



08.08.2017 12:32:23 TSI

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