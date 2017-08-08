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Katar'dan, SAÜ'ye ziyaret



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SAKARYA (İHA) - Katar Üniversitesi Şeria ve İslam Araştırmaları Fakültesi Dekanı, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğünü ve İlahiyat Fakültesini ziyaret etti.

Katar Üniversitesi Şeria ve İslam Araştırmaları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf es-Sıddîkî, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ali Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Sakarya Üniversitesi ile Katar Üniversitesi arasında mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi konusu ele alındı. Ziyaret sonunda Prof. Dr. M. Ali Yalçın tarafından konuk dekana hediye takdim edildi. Prof. Dr. Yusuf es-Sıddîkî, SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı'yı da makamında ziyaret etti. Dekan yardımcıları ve bazı öğretim üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, iki fakülte arasında devam eden işbirliklerinin geliştirilmesi konusu ele alındı. Bu çerçevede iki fakültenin ortak bir sempozyum yapabilecekleri hususunda görüş birliğine varıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, dokuz öğrencilerinin bahar döneminde Katar Üniversitesi Şeria ve İslam Araştırmaları Fakültesinden öğrenim gördüğünü, ayrıca on öğrencilerinin geçen yaz, yirmi öğrencilerinin de bu yaz Katar Üniversitesinde Arapça Kursu aldığını belirterek, katkılarından dolayı konuk dekana teşekkür etti. Konuk Dekan Prof. Dr. Yusuf es-Sıddîkî de iki üniversite arasındaki işbirliklerinden duydukları memnuniyeti ifade etti ve Katar'ın bazı Arap ülkeleri ile yaşadığı krizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu diplomatik çabalar ve Türk halkının desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Ahmet Bostancı tarafından konuk dekana hediye takdim edildi.

2016 yılında Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın ziyareti ile başlayan Katar Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi işbirliği süreci, Katar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan ed-Dirhem'in bu yıl Ramazan Bayramı sonrası Sakarya Üniversitesine yaptığı ziyaret ile büyük bir ivme kazanmıştı. Prof. Dr. Yusuf es-Sıddîkî'nin bu ziyaretinin de ikili ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

(BCT-Y)



08.08.2017 12:33:04 TSI

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