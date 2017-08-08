ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Katar'dan, SAÜ'ye ziyaret

08 Ağustos 2017 Salı, 12:31
Katar'dan, SAÜ'ye ziyaret
Katar'dan, SAÜ'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Katar Üniversitesi Şeria ve İslam Araştırmaları Fakültesi Dekanı, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğünü ve İlahiyat Fakültesini ziyaret etti.
Katar Üniversitesi Şeria ve İslam Araştırmaları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf es-Sıddîkî, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ali Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Sakarya Üniversitesi ile Katar Üniversitesi arasında mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi konusu ele alındı. Ziyaret sonunda Prof. Dr. M. Ali Yalçın tarafından konuk dekana hediye takdim edildi. Prof. Dr. Yusuf es-Sıddîkî, SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı'yı da makamında ziyaret etti. Dekan yardımcıları ve bazı öğretim üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, iki fakülte arasında devam eden işbirliklerinin geliştirilmesi konusu ele alındı. Bu çerçevede iki fakültenin ortak bir sempozyum yapabilecekleri hususunda görüş birliğine varıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, dokuz öğrencilerinin bahar döneminde Katar Üniversitesi Şeria ve İslam Araştırmaları Fakültesinden öğrenim gördüğünü, ayrıca on öğrencilerinin geçen yaz, yirmi öğrencilerinin de bu yaz Katar Üniversitesinde Arapça Kursu aldığını belirterek, katkılarından dolayı konuk dekana teşekkür etti. Konuk Dekan Prof. Dr. Yusuf es-Sıddîkî de iki üniversite arasındaki işbirliklerinden duydukları memnuniyeti ifade etti ve Katar'ın bazı Arap ülkeleri ile yaşadığı krizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu diplomatik çabalar ve Türk halkının desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Ahmet Bostancı tarafından konuk dekana hediye takdim edildi.
2016 yılında Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın ziyareti ile başlayan Katar Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi işbirliği süreci, Katar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan ed-Dirhem'in bu yıl Ramazan Bayramı sonrası Sakarya Üniversitesine yaptığı ziyaret ile büyük bir ivme kazanmıştı. Prof. Dr. Yusuf es-Sıddîkî'nin bu ziyaretinin de ikili ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
(BCT-Y)

08.08.2017 12:33:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kamyonet park halindeki 2 araca çarptı
YEREL

KAMYONET PARK HALİNDEKİ 2 ARACA ÇARPTI
Rektör Elmas, Bakan Elvan'ı ziyaret etti
YEREL

REKTÖR ELMAS, BAKAN ELVAN'I ZİYARET ETTİ
'Aklımı Oynatıyorum' isimli Akıl Oyunları Turnuvası sona erdi
YEREL

'AKLIMI OYNATIYORUM' İSİMLİ AKIL OYUNLARI TURNUVASI SONA ERDİ
Basketbol Süper Ligi'nde kuralar çekildi
YEREL

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Sapanca'da hacı adayları uğurlandı
YEREL

SAPANCA'DA HACI ADAYLARI UĞURLANDI
AFAD ekiplerinden gerçeği aratmayan suda mahsur kalma tatbikatı
YEREL

AFAD EKİPLERİNDEN GERÇEĞİ ARATMAYAN SUDA MAHSUR KALMA TATBİKATI
Sakarya'da büyük ve küçükbaş hayvan sayısı 192 bin 72'ye ulaştı
YEREL

SAKARYA'DA BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 192 BİN 72'YE ULAŞTI
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kösemusul:
YEREL

SATSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI KÖSEMUSUL:
Mink yıldızlar yeşil sahaların tozunu Serdivan'da atıyor
YEREL

MİNK YILDIZLAR YEŞİL SAHALARIN TOZUNU SERDİVAN'DA ATIYOR
Şehrin eşsiz güzellikleri için doğaseverlere çağrı
YEREL

ŞEHRİN EŞSİZ GÜZELLİKLERİ İÇİN DOĞASEVERLERE ÇAĞRI
Büyükşehir Karate Takımı'ndan Karate Şampiyonası'nda önemli başarı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KARATE TAKIMI'NDAN KARATE ŞAMPİYONASI'NDA ÖNEMLİ BAŞARI
SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş:
YEREL

SASKİ GENEL MÜDÜRÜ DR. RÜSTEM KELEŞ:
Karadavutlu Mahallesi'ne sıcak asfalt
YEREL

KARADAVUTLU MAHALLESİ'NE SICAK ASFALT