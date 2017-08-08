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Cizre Belediyespor altyapı çalışmalarına başladı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Cizre Belediyespor kendi takımına ve bölgedeki diğer futbol takımlarına futbolcu yetiştirmek amacıyla alt yapı çalışmalarına başladı.

Cizre Belediye spor alt yapısı için, 12-14 ve 15-17 yaş arası yetenekli çocuklara futbol eğitimini vererek hem kendi takımına hem de bölge takımlarına futbolcu yetiştirmek için alt yapı çalışmalarına başladı. Yeteneklerine ve fizik yapılarına göre düzenlenen gruplarda eğitilen çocukların alt yapı için en önemli oyuncu kaynağı olduğuna vurgu yapan Cizre Belediyespor Başkanı Mahmut Duru, "Amacımız yetenekli futbolcuları keşfedip spor dünyasına kazandırmaktır. Spor dallarında voleybol ve BESYO'da istediği başarıyı elde eden, belediyemiz spor hizmetleri olarak altyapıda da futbolcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın futbol konusunda yetenekli olduğuna inanan aileler çocukları için en doğru adresin Cizre Belediye spor olduğuna emin olabilirler" dedi.

(AY-MP-Y)



08.08.2017 12:33:59 TSI

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