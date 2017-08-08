ençler spor ile bağımlılıktan uzaklaştırılacak

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Gençler spor ile bağımlılıktan uzaklaştırılacak

-Yeşilay Tenis Turnuvası başladı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Yeşilay Kayseri Şubesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yeşilay Tenis Turnuvası başladı.

Turnuva öncesinde konuşan Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi Başkanı Ömer Faruk Çöl, "Yeşilay olarak 1920'den bu yana hizmetlerimize aralıksız olarak tüm yurt çapında devam ediyoruz. Gençliğimizi bağımlılıktan uzaklaştırmak amacıyla spora teşvik ediyoruz. Sportif faaliyetlere teşvik ederek ödüllü tenis turnuvası düzenlemeye karar verdik. Ben talebin bu kadar çok olacağını düşünmüyordum. Bu kadar talebin olması bizleri çok duygulandırdı ve mutlu etti. Katılan arkadaşlara, teşvik eden velilerimize ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise katılımın yüksek olması dolayısı ile duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bağımlı olma, bağımsız ol. Bağımlılığın spor olsun' sloganı ile tenis turnuvası düzenlemeye karar verdik. Yeşilay Kayseri Şubesi de bu turnuvaya sponsor oldu ve genç kardeşlerimizi teşvik etmek için ödül planladılar. Katılımın bu kadar yoğun olması da bizleri memnun etti. Bu genç kardeşlerimiz bugün ve yarında spor yaparak gençliğe ve geleceğe en iyi hizmeti yapmaya çalışacaklar" diye konuştu.

Turnuvanın açılışına katılan AK Parti eski Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de, "Sivil toplum kuruluşları toplumumuzun geleceğe yön veren kuruluşlardır. Yeşilay da 1920'den beri Türkiye'nin gençlerine ve insanlarına hizmet eden, her yaptığı hizmette de kötü alışkanlıklardan insanları kurtarmak için gayret eden bir sivil toplum kuruluşumuz. Türkiye'nin dört bir tarafında güzel hizmetler yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Turnuvada, 170 sporcu ter dökecek.

(AG-TB-Y



08.08.2017 12:40:10 TSI

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