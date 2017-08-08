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Çiftçiler yer altı sularıyla susuzluğu yenmeye çalışıyor

08 Ağustos 2017 Salı, 12:38
Çiftçiler yer altı sularıyla susuzluğu yenmeye çalışıyor
Çiftçiler yer altı sularıyla susuzluğu yenmeye çalışıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te kuraklıkla boğuşan çiftçiler, ürünlerini yer altı kaynaklarından faydalanarak sulama yapıyor.
Kuraklığın yaşandığı Kilis'te, üreticiler ürünlerinin zararını asgariye indirmek için sulamaya başladı. Musabeyli, Elbeyli, Polateli ilçesi ile Kilis merkeze bağlı köylerde, üreticiler, yağışların yetersiz olması nedeniyle özelikle domates ve biberleri başta olmak üzere diğer ürünlerin bulunduğu arazileri sulamaya başladı. Vatandaşlar, ürünlerini sulamak için yer altı sularına yönelirken, Kilis ve ilçelerinde yağışların az olması nedeniyle kuraklık yaşandığını belirten çiftçiler, "Birkaç yıldır yağışlarda düşüş yaşanıyor. Üreticiler, göletlerden, derelerden gelen sularla ürünlerini suluyor. Bazı üreticiler ise sondaj vurarak, kuyu açıyor. Eğer ürünlerimizi sulamamış olsak dalında kuruyacak. Suyun olduğu yerde hayat vardır" diye konuştu.
(MAD-SD-Y)

08.08.2017 12:40:16 TSI
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