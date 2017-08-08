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Sapanca'da hacı adayları uğurlandı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, kutsal topraklara giden hacı kafilesini yolcu etti.

Sapanca Kapalı otoparkında düzenlenen uğurlama törenine Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, İlçe Müftüsü Faruk Çelik, hacı adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Doç. Dr. Aydın Yılmazer, "Ülkemizde hac kontenjanlarından daha fazla talep olduğu için her yıl kura çekilmek suretiyle gidecek kişiler belirleniyor. Eminim ki hepiniz kura çekilmesi aşamasında büyük bir heyecan yaşadınız. Çünkü bunu yıllarca bekleyen vatandaşımız var. Şuan sizler, kutsal topraklara gitme heyecanı yaşıyorsunuz. Allah niyetlerinizi kabul etsin. Şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar üzerinde hainlerin amaçlarına ulaşmaması için, ülkemizin birliği için de dua edin. Tüm hacı adaylarımızın, ibadetlerini kazasız, belasız yerine getirmeleri nasip olsun" dedi.

Kalabalık olan uğurlama töreninde Hacı adaylarıyla tek tek görüşen Başkan Yılmazer içinde yol erzakı ve havlu olan çanta setini hediye etti. Kuran tilaveti ve dualarla hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

(BCT-Y)



08.08.2017 12:40:31 TSI

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