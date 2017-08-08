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Isparta mutfağını tanıtım atağı



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA) - Isparta Turizm Derneği Başkanı Fevzi Özdemir, sağlık turizmi kapsamında Hafız İbrahim Demiralay Konağı'nın Isparta mutfağının lezzetlerinin sunulacağı bir merkez olarak kullanılması önerisinde bulundu.

Isparta Turizm Derneği Başkanı aynı zamanda İl Genel Meclisi Üyesi Fevzi Özdemir, Damgacı Sokak'ta bulunan Hafız İbrahim Demiralay Konağı'nın, Gastronomi Merkezi olarak kullanılması teklifini İl Genel Meclisi'ne sundu. Bu sayede özelikle Isparta mutfağının, ihtiyaç halinde yerli yabancı misafirlere nezih bir ortamda ikramda bulunması amaçlanıyor

Türk milletinin dünyada hiçbir milletle kıyaslanamayacak üstünlükte, zengin ve zevkli bir mutfağı bulunduğuna dikkat çeken Fevzi Özdemir, "Mutfağımız, siyasi tarihimiz kadar uzun bir geçmişin ürünüdür ve sayısı binlerle ifade edilen yemek çeşidimiz mevcuttur. Türk mutfağı, her çeşit sebzeyi, baharatı, eti büyük bir maharetle kullanmış, lezzetinin inceliklerinden faydalanmış, neticede, hem zengin hem sağlıklı, mideye, göze, herşeyden önemlisi damağa hitap eder hale gelmiştir" dedi.



Şimdiye kadar somut bir sonuca ulaşılamadı

Isparta ve yerel mutfağının sorunlarının da, Türk mutfağının genel sorunlarından farklı olmadığını aktaran Özdemir, "Üstelik, yerel mutfağımızı yaşatma adı altında yapılan bir çok faaliyetinde ticari kaygılar neticesinde aslına uygun olmayan haller alması da dikkat edilmesi gereken bir husustur. Toplumumuzda, son zamanlarda, sağlıklı beslenme konusunda bazı hassasiyetlerin başlamış olması bu sorunumuzun çözümü konusunda, ümitlerimizin yeşermesine sebebiyet verse de, mutfağımızın korunması ve geliştirilmesi bazı desteklere ihtiyaç duymaktadır. Bu konularda, Türk mutfağına en büyük katkıyı sağlayan Ülkemizdeki Türk Mutfak Vakfının faaliyetleri de takdire şayandır. Bu ve benzer konularda, meclisimiz hassasiyetini dile getirmek ve hayata geçirmek amacıyla daha önceleri bir çok çalışmalar yapmış, önerilerde bulunmuş, hatta kararlar alıp, girişimlerde bulunmasına rağmen somut bir sonuca ulaşamamıştır."



Gastronomi turizmine kazandırılsın

Kültürel mirasımızın yaşatılması ve korunması, konusunda Isparta merkez de, Damgacı sokağında bulunan bazı yapılarda yapılan faaliyetlerin, Isparta'mızın kültürünün muhafazası ve turizminin gelişimine katkı sağladığını da, memnuniyetle tespit etmiş bulunmaktayız. Yine, bu bölgede, Damgacı Sokağı'nda İl Özel İdaremizin mülkiyetinde bulunan ve halen boş duran, Hafız İbrahim Demiralay konağının, özellikle Isparta yöresel mutfağı, Gastronomi Turizmine katkı sağlaması amacıyla, bu ve benzer faaliyetlerde kullanılmak üzere, Isparta Turizmine kazandırılması gerekmektedir. Türk ve Isparta mutfağını yaşatmak, ihtiyaç halinde yerli yabancı misafirlerimize nezih bir ortamda Türk mutfağımızın çeşitleriyle ikramda bulunmak ve en önemlisi boş kalmasıyla yıpranma sürecine maruz kalan Hafız İbrahim Demiralay Konağı'nın korunması amacıyla, Türk Mutfağı Vakfı yada yan kuruluşlarıyla temaslarda bulunarak, bu gayrimenkulümüzde, yerel mutfağımızın desteklenmesini sağlayacak faaliyetlerin başlatılmasını arzu etmekteyiz" dedi. Özdemir'in önerisi ise kabul edildi.

(FK-Y)



08.08.2017 12:41:03 TSI

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