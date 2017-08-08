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Vali Kaban, Başsavcı Usta'ya hoş geldin ziyaretinde bulundu

08 Ağustos 2017 Salı, 12:40
Vali Kaban, Başsavcı Usta'ya hoş geldin ziyaretinde bulundu
Vali Kaban, Başsavcı Usta'ya hoş geldin ziyaretinde bulundu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Vali Ali Kaban, Malatya'ya yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta'ya hoş geldin ziyaretinde bulundu.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2017 yılı yaz kararnamesiyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Orhan Usta, 31 Temmuz 2017 tarihinde Malatya'da görevine başlamıştı. Malatya Adliye Sarayı'na giderek Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Usta'yı makamında ziyaret eden Vali Kaban, Başsavcı Usta'a 'hoş geldiniz' diyerek 'hayırlı olsun' temennisinde bulunup yeni görevinde başarılar diledi. Vali Kaban ile Başsavcı Usta bir süre başsavcılık makamında görüştükten sonra Vali Kaban Adliye Sarayından ayrıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başsavcı Usta ziyaret için teşekkür ederek, Vali Kaban'a Adliye Sarayının çıkışına kadar eşlik edip buradan uğurladı.
(MT-SD-Y)

08.08.2017 12:42:16 TSI
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